L’Aquila, Provincia accelera passaggio delle strade all’Anas

L’AQUILA. Il presidente della Provincia dell'Aquila Angelo Caruso con i consiglieri delegati alla viabilità Gianluca Alfonsi, Pierluigi Del Signore e Mauro Tirabassi, ha annunciato al responsabile dell’area compartimentale dell’Anas la disponibilità ad accelerare l’iter per il passaggio delle carrabili, come stabilito dal DPCM del 20 febbraio scorso firmato dal Presidente Paolo Gentiloni.

La Provincia dell’Aquila, spiega il presidente Angelo Caruso, ha immediatamente attivato il settore viabilità all’invio urgente della documentazione richiesta dall’Anas, sollecitando i relativi settori a un’attiva collaborazione per la celere risoluzione delle pratiche.

Intanto l’amministrazione ha proceduto alla sistemazione, messa in sicurezza e riapertura di alcune arterie e precisamente la SS PP n 8 (Peltuinate), 97 (Lago Racollo), 98 (Delle Vigne), 7 (di Castel del Monte), SR n 17 bis ed SR 17 bis diramazione C (per Campo Imperatore).

Inoltre è in corso di installazione la segnaletica che permetterà la riapertura della strade interdette alle due ruote e, nel contempo, sono state avviate le procedure di affidamento dei lavori per la sistemazione e messa in sicurezza delle carrabili interdette che, condizioni meteorologiche permettendo, potranno essere nuovamente fruibili in circa 15 giorni lavorativi e per le quali, questa provincia, ha stanziato 580.000 euro.



SOPRALLUOGO URGENTE SULLA SR 487

Sempre Caruso ha convocato, per domani 9 maggio, la Regione Abruzzo, il settore della Protezione Civile, il dirigente della viabilità della Provincia dell’Aquila e il Sindaco di Pacentro per un sopralluogo urgente sulla SR 487 al fine di verificare le condizioni della carrabile e i provvedimenti da adottare per poter riaprire al transito la strada.

La strada regionale 487, come la SR 54, è stata interessata, nel corso degli ultimi anni, da numerosi cedimenti a causa di frane e massi che hanno invaso la carreggiata, costringendo il dirigente a emettere ordinanze di chiusura. L’appuntamento, al quale sarà presente anche il Presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso e interesserà anche la SR 54 interessata in questi giorni di pioggia da altri smottamenti , è fissato per le ore 11.00.