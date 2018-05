L’Aquila. Strade provinciali chiuse: «questa è una condanna a morte per le zone interne»  

SULMONA. «L’improvvisa chiusura delle strade provinciali è un atto gravissimo che avrà ripercussioni negative sul nostro territorio non solo nell’immediatezza ma per anni».

È la DMC Terre d’Amore che interviene sulla repentina e incomprensibile decisione dell’amministrazione provinciale de L’Aquila, di chiudere importanti arterie stradali del Centro Abruzzo senza indicare piani di intervento e tempi di riapertura.

Le DMC (Destination Managment Company) sono organismi professionali, di natura privatistica, specializzate nella costruzione e gestione di eventi, attività, tour, trasporti, proposte commerciali di destinazione e/o di prodotto.

La nostra DMC “ Terre d’Amore in Abruzzo” si è costituita in società consortile senza scopo di lucro in data 22 marzo 2013 e comprende 194 soci: operatori pubblici e privati (di cui 26 strutture ricettive) attivi nella creazione, promozione e commercializzazione dell’offerta turistica della destinazione; i soci hanno sede operativa in 18 Comuni rientranti nel territorio della Valle Peligna, della Valle del Sagittario e della Valle Subequana.

Il problema sollevato è serio e meriterebbe la giusta attenzione sotto diversi profili.

C’è quello amministrativo che denota una certa incapacità di gestione: non ci sono soldi dunque chiudiamo le strade. Sul problema finanziario delle province il discorso sarebbe lungo e non è certo in questo modo che si possano risolvere problemi ben più grandi come il progressivo ed inesorabile spopolamento delle zone interne dell’Abruzzo.

Contemporaneamente si spendono centinaia di milioni in nome del turismo e poi quello che si fa è impedire la circolazione mettendo agli arresti metà regione Abruzzo.

Il danno perpetrato all’economia è immenso se si pensa alle sole aziende dell’area e nello stesso tempo si tagliano le gambe a qualunque velleià di rinascita.

«Lavoriamo, con tante associazioni ed eroici titolari di attività, per lo sviluppo del turismo in Valle Peligna, Valle del Sagittario e Subequana», dicono dalla Dmc, «ma ogni sforzo viene vanificato dalla insensibilità dell’amministrazione. L’incolumità pubblica non può essere evocata improvvisamente se fino a ieri la situazione delle strade era ritenuta non emergenziale. Esigiamo da oggi rispetto per i nostri operatori e lungimiranza per la valorizzazione dell’Abruzzo interno, anche attraverso la manutenzione viaria».

La gravissima situazione sta provocando danni irreversibili a decine di attività che rischiano di chiudere se l’Amministrazione provinciale non provvederà nei prossimi giorni a trovare una soluzione.

Il presidente della DMC Terre d’Amore, Fabio Spinosa Pingue, ha inviato una lettera al presidente della Provincia Angelo Caruso, lancia il suo appello affinché l’ente provveda al più presto a riaprire le strade.

«Caro Presidente sono a sollecitarti la messa in sicurezza con consequenziale riapertura al traffico locale e turistico delle strade provinciali della nostra destinazione turistica Sulmona/Valle Peligna con particolare attenzione alla strada che porta al valico di Passo San Leonardo. So che stai facendo enormi sforzi per reperire risorse e disponibilità. Ora, però, serve accelerare i tempi. La stagione turistica è alle porte e noi dobbiamo essere tutti pronti per offrire servizi e logistica. Grazie per l’impegno che vorrai assicurare per trovare un’immediata soluzione».