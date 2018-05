Teramo, sulla Provinciale 45 ancora frane e circolazione problematica

TERAMO. Ancora danni da maltempo e problemi alla viabilità in buona parte della provincia di Teramo.

A Crognaleto problemi ad Alvi: Strada parzialmente ostruita da frana di fango e pietre. Questa notte è stata presidiata dalla Protezione civile locale e dai vigili del fuoco

La Provincia sta lavorando per rimuovere due massi pericolanti e il fango.

Frana di monte anche a Cervaro sulla S.P. 45/A.

La strada non è chiusa e sempre la Provincia sta lavorando per liberare il tratto invaso dal fango.

Sulla Cellino - Castelnuovo Vomano una "bomba d'acqua" ha fatto letteralmente esplodere l'asfalto in piu' punti.

Anche in questo caso sono in corso interventi e la strada non e' chiusa.

Tutti i punti critici sono presidiati.