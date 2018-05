Temporali sull’Abruzzo, Montesilvano allagata

ABRUZZO. La pioggia battente che dalla notte scorsa sta interessando buona parte dell'Abruzzo sta creando qualche problema lungo la costa dove vengono segnalati allagamenti - nel Teramano ma anche a Pescara e Montesilvano - di alcuni sottopassi e scantinati. Diverse le chiamate arrivate in mattinata al centralino del Comando Provinciale di Pescara dei Vigili del Fuoco che al momento non segnala particolari criticità. Sotto la soglia di guardia anche il livello delle acque del fiume Pescara.

Il Settore Tecnico del Comune di Pescara sta monitorando quelli che sono i punti sensibili.

La Polizia Municipale si sta occupando della viabilità cittadina che al momento risulta regolare anche nelle aree golenali dove sono attivi i semafori che segnano rosso, in caso di pericolo.

Il Centro Funzionale d'Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l'Avviso di condizioni meteorologiche avverse dalle prime ore di oggi, giovedì 3 maggio, e per le successive 24-36 ore, con il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e venti forti o di burrasca. Al fine di garantire la salvaguardia della popolazione e la riduzione di possibili disagi, si raccomanda alle Amministrazioni comunali, tra l'altro, di attuare servizi di monitoraggio su aree esposte a rischio di allagamenti e a fenomeni gravitativi, anche attraverso il presidio territoriale e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza.

A MONTESILVANO

Acqua alta e disagi questa mattina a Montesilvano a causa della pioggia insistente.

Chiuso al traffico il lungomare nel tratto compreso tra Viale Europa e via Marinelli. Idrovore in azione nelle traverse a mare, dove si sono create le maggiori criticità. Interdetti alle auto anche i sottopassi di viale Europa e via Aldo Moro. Regolarmente aperto quello di via De Gasperi. Rallentamenti e traffico si sono registrati in tutta la città.

Problemi anche a Pescara e Tortoreto dove si sono verificati allagamenti nei sottopassi. A Francavilla il sindaco ha annunciato che è in corso un giro di ricognizione sul territorio per vedere se vi siano criticità a causa della pioggia.

E per le prossime ore non si escludono rovesci particolarmente abbondanti.





15 CENTIMETRI D’ACQUA

Allagamenti anche via Dalla Chiesa a Montesilvano dopo un temporale di mezz'ora.

Arrabbiati i residenti della zona, circa 52 famiglie, che da anni segnalano i problemi dopo la pioggia. «Quando va bene, abbiamo 15 centimetri di acqua nella via che non ci consente di uscire di casa», racconta Nicola Francescucci che questa mattina ha inviato una nuova lettera di protesta al sindaco.

«Viviamo nel terrore al primo annuncio di temporali. Sono decenni che tentiamo di richiamare l’attenzione in tutti modi. Siamo nel 2018. Abbiamo segnalato il problema la prima volta nel 1990. Abbiamo ricevuto solo promesse».