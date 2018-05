Strade chiuse alle moto, dopo le proteste Provincia trova i soldi per i lavori

L'AQUILA. Se fino a qualche giorno fa la chiusura delle strade pericolose alle moto sembrava l’unico modo per arginare il pericolo buche, adesso qualcosa è cambiato.

Saranno state le polemiche, saranno state le accuse di cattiva amministrazione ( «peracottari», li ha definiti Pietro Di Stefano), oppure i rischi di doversela giocare davanti al Tar, non si sa bene, fatto sta che improvvisamente la Provincia ha annunciato di aver trovato i soldi e dunque si procederà con i lavori.

E a questo punto tutti tirano un sospiro di sollievo anche se i lavori procederanno a scaglioni (si dice in 15 giorni). A tenere le dita incrociate in queste ore sono soprattutto gli imprenditori del settore turistico che in questi giorni hanno subito diverse cancellazioni di prenotazioni da parte degli amanti delle due ruote che all’improvviso si sono visti chiudere 400 km di strade, alcune molto belle e panoramiche

580 MILA EURO PER 15 GIORNI

Così ieri su richiesta urgente del presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, si è tenuta una riunione, tra personale del Settore Viabilità e settore Contabilità, per affrontare la situazione. Con l'entrata in vigore del bilancio e l'assegnazione delle somme al settore Viabilità, si sono potuti programmare interventi che prevedono l'impiego di risorse pari a 580.000 euro, per asfalti e allestimenti e protezioni, oltre a cartellonistica di salvaguardia da installare a breve.

Il piano programmatico sarà articolato sulle quattro aree che suddivide il sistema della viabilità provinciale (Alto Sangro, Marsica, Aquilano, Valle Peligna), con impegno, per i funzionari, di adottare immediatamente i provvedimenti straordinari da assumere per eliminare le criticità che hanno determinato il provvedimento dirigenziale.

Il presidente Caruso dichiara, si legge in una nota della Provincia, che nei prossimi giorni le eccezionali misure adottate saranno tangibili ed effettive e consentiranno di fruire delle carrabili in totale sicurezza, garantendo a cittadini e turisti un elevato grado di tutela e salvaguardia. «Ragionevolmente, condizioni meteorologiche permettendo, nel giro di circa 15 giorni lavorativi si potrà procedere alla progressiva riapertura integrale delle strade».

LE STRADE CHIUSE ALLE AUTO

E’ stata già riaperta al traffico delle auto la S.R. 479 "Sannite", restano interdette al traffico su due ruote di moto e bici le strade incluse nell'ordinanza del dirigente del settore Viabilità Bonanni, in attesa di installare la cartellonistica di salvaguardia che permetterà la riapertura delle carrabili; le segnalazioni, con relative prescrizioni, saranno rimosse con l'avanzamento dei lavori programmati dall'ente.

La Provincia sta lavorando a pieno ritmo per la riapertura della strada regionale n. 17 bis "della Funivia del Gran Sasso e di Campo Imperatore" che sale fino agli impianti dove, il prossimo 13 maggio, arriverà la 9/a Tappa della 101 edizione del Giro d'Italia: le operazioni di sgombroneve sono iniziate già dalle prime giornate di aprile dal bivio di Montecristo (km 28+300). Il termine delle operazioni di pulizia dovrebbe essere il 4 maggio. Nel frattempo sono stati avviati lavori di sistemazione dei piani viabili sulle altre strade attraverso rifacimento a tratti dei manti e delle barriere laterali.

Conclusi i lavori sul tratto SR 17 bis dal km 38+200, Bivio Ruderi di S. Egidio, al km 41+500, innesto con S.P. n. 97, sulla S.P. n. 97 "del Lago Racollo" è in conclusione l'ultimo tratto all'innesto con la S.P. n. 7 "di Castel Del Monte" nel centro abitato di Santo Stefano di Sessanio. Sulle SS.PP. n. 98, n. 8, n. 97 è stato effettuato l'intervento di sfalcio erba e pulizia dagli arbusti delle banchine stradali, in fase di conclusione la pulizia con mezzi dell'Amministrazione della S.R. n. 602 "di Forca di Penne" dall'innesto con la SS n.153 fino all'innesto con la provinciale n. 98. In data odierna disposta con ordinanza del Settore Viabilità la riapertura della SR n. 17 bis (direttrice) dal km 28+300, in località Montecristo, al km 49+300, in località Fonte Vetica, restituendo quindi il collegamento dal versante aquilano da Fonte Cerreto fino Castel del Monte.