A giugno partono i lavori del nuovo cimitero di Chieti

CHIETI. Prenderanno il via a giugno prossimo, e dureranno 18 mesi, i lavori del primo dei tre lotti funzionali del nuovo cimitero comunale di Chieti che verrà realizzato su un'area di 53.000 metri quadrati in Strada Ombrosa, Località Santa Filomena

L’importo complessivo dei lavori è di 19,4 milioni di euro, aggiudicataria della concessione è la società 'Parco della Memoria'.

In un’area di 36.000 mq verranno realizzati 8.552 loculi per tumulazioni di tipo frontale e laterale, 387 cappelle, 902 sepolture con sistema ad inumazione in campi, 3.256 loculi per resti mortali (ossari), 224 cellette per urne funerarie; un edificio, con classificazione energetica classe “A”, per servizi cimiteriali, costituito da camere mortuarie, deposito osservazione, uffici, alloggio custode e Ossario comune; un edificio per il culto; il Giardino delle Ceneri con Urna Cineraria in pietra lavorata a mano per la dispersione delle ceneri; un reparto per i professanti di altre religioni, con accesso indipendente; tutte le opere necessarie per la funzionalità e la fruibilità del plesso cimiteriale ovvero arredo urbano e verde, infrastrutture tecnologiche, parco fotovoltaico, impianto di videosorveglianza, impianto di compostaggio, impianto per il recupero delle acque meteoriche, totem informativi per l’individuazione delle salme.

Nell’area antistante il plesso cimiteriale, invece, sorgeranno un parcheggio di 111 posti per auto e bus di linea e servizi commerciali (bar e negozi di fiori).

Le imprese dell’ATI che sono risultate aggiudicatarie della concessione hanno costituito una Società di Progetto denominata “Parco della Memoria – Chieti Scalo S.r.l.”, con capitale sociale pari a 800.000 euro.

La durata della concessione è prevista per 33 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto (3 anni per la progettazione ed esecuzione dei lavori del 1° lotto + 30 anni di gestione).

La spesa stimata per la realizzazione delle opere e degli oneri accessori ammonta complessivamente a circa 20 milioni di euro. Entro un anno è prevista la consegna dei lavori.

«Quella del cimitero comunale a Santa Filomena è un'opera programmata fin dal 2010 e inserita nel progetto di governo di questa Amministrazione - hanno sottolineato gli assessori comunali Mario Colantonio e Raffaele Di Felice durante la conferenza stampa di presentazione dell'opera - un investimento economico di circa 20 milioni di euro a totale carico di privati che consegnerà un servizio pubblico indispensabile alla città e soprattutto rispettoso dei diversi culti religiosi. Dopo la travagliata fase propedeutica, il progetto si concretizza. Un'opera che potrà rappresentare anche un rilancio anche in termini economici per l'intera zona che beneficerà, inoltre, di un miglioramento viario»'

«'Il bando di gara relativo a quest'opera poneva particolare attenzione all'ambiente circostante, un paesaggio agricolo con una struttura morfologica ben precisa - ha detto l' amministratore delegato della società di progetto Parco della Memoria, Gerardo Alfano - ciò che abbiamo proposto, dunque, è una struttura a bassissimo impatto ambientale, rispettosa dell'ambiente circostante e arricchita di giardini pensili. All'interno del parco è stato previsto, altresì, un servizio di mobilità elettrica che accompagnerà i visitatori al suo interno e che, pertanto, annullerà la presenza di auto private all' interno della struttura»'