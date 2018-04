Iniziati i lavori sulla riviera, Blasioli: «andranno velocissimi»

PESCARA. Sono partiti spediti e senza particolari criticità i lavori di risanamento della sede stradale sul primo tratto della riviera nord compreso fra via Cavour e via Ragazzi del 99. Per ora si procede spediti anche sul primo tratto di intervento della riviera sud, dove si procede a senso unico direzione sud-nord e dove una sezione della carreggiata è stata sottoposta a fresatura ed è pronta per gli asfalti.

Nei giorni scorsi l’opposizione di centrodestra aveva sollevato dubbi e perplessità sull’avviare cantieri proprio in questo particolare periodo dell’anno. Di sicuro i lavori si incroceranno con le festività del 25 aprile e forse anche del Primo Maggio.

«Ringraziamo la cittadinanza per la grande collaborazione dimostrata in occasione dell’inizio dei lavori sulla riviera nord – così il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Antonio Blasioli - Da via Cavour a via Ragazzi del 99 le corsie stamane erano libere da auto in transito e anche in sosta. La ditta ha iniziato da subito i lavori grazie anche ad un mezzo speciale che in poco tempo ha eseguito lo scavo di 30 centimetri del manto stradale, necessario al risanamento annunciato. A pomeriggio inoltrato, siamo prossimi a via Toti e nel primo tratto è già iniziato il riempimento, per cui se le cose andranno avanti così, per venerdì contiamo di passare al secondo tratto, da via Ragazzi del 99 a viale Muzii.

Spediti i lavori anche sulla riviera sud, dove la fresatura del primo tratto è stata eseguita a pieno ritmo: il cantiere è già a metà strada con Piazza Alcione e in giornata si prevede di completare il primo tratto fino a via Celommi. Da domani quindi si potrebbe iniziare con gli asfalti.

Anche qui presumibilmente venerdì, si passerà alla scarifica del secondo tratto tra via Celommi e il confine con Francavilla, fermo restando il senso unico in direzione sud/nord».