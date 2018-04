Valle Castellana, gigantesco masso cade in strada: altra tragedia sfiorata

VALLE CASTELLANA. E’ precipitato giù dopo le piogge il masso di qualche tonnellata nel bel mezzo della carreggiata. Solo la fortuna ha permesso che l’ennesima frana non si trasformasse in tragedia annunciata.

La verità è che è critica la situazione sulla strada provinciale 49 nel territorio di Valle Castellana.

Sono infatti isolate, da questa mattina, sia il capoluogo che diverse frazioni a causa della caduta del masso che ha bloccato la viabilità sulla provinciale.

Se a questo si aggiunge che, in direzione Ascoli Piceno, già si registrava la chiusura del ponte di Cesano rende impossibile il transito verso le Marche, al momento Valle Castellana risulta in pratica isolata sia dal teramano che dall’Ascolano, con ovvie ripercussioni negative per la popolazione.



«E’ una situazione già ampiamente denunciata che denota, ancora una volta, quanto la Provincia di Teramo sia assente nella manutenzione ordinaria e straordinaria di un tratto viario unico che collega il nostro territorio sia a Teramo che ad Ascoli Piceno» dichiara il Sindaco di Valle Castellana, Camillo D’Angelo, che era transitato sul punto in cui è caduto il masso proprio qualche secondo prima.



«Rimane veramente difficile poter pensare di riportare le persone a vivere a Valle Castellana e nelle varie frazioni, già duramente colpite dallo spopolamento dopo gli ultimi eventi legati al maltempo ed ai terremoti, e riportare ad una “vita normale” quanti hanno scelto di restare quando la viabilità unica e necessaria di collegamento non usufruisce dell’attenzione e della manutenzione necessaria da parte di chi sarebbe preposto a controllare ed a far sì che certe situazioni non accadano” conclude il primo cittadino. “Ovviamente ho allertato immediatamente le autorità preposte e la Provincia e auspico che la situazione venga presto sanata affinché la strada provinciale 49 torni percorribile senza ulteriori disagi».