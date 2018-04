Grande Fratello, Barbara D’Urso conferma: «ci sarà il fidanzato della Pezzopane»

ROMA. Questa mattina mentre la deputata del Partito Democratico, Stefania Pezzopane, manifestava a L’Aquila contro la restituzione delle tasse, a Roma, Barbara D’Urso ufficializzava l’ingresso nella casa del Grande Fratello del fidanzato Simone Coccia Colaiuta.



Domani inizia il reality: nella casa saranno rinchiusi personaggi sconosciuti, con qualche eccezione di concorrenti già noti al pubblico e per la prima volta ci sarà il compagno di un personaggio politico in carica.

Al momento non si sa come l’abbia presa Pezzopane che nelle ultime ore è stata divisa tra due impegnative incombenze: da un lato è scesa in piazza a manifestare contro la restituzione delle tasse post sisma e sull’altro fronte è stata impegnata nelle riprese televisive per il video di presentazione che il Grande Fratello dedica a ciascun concorrente e manderà in onda domani sera.

Le immagine pubblicate ieri mattina sui social, con una deputata in gran tiro, di rosso vestita, lasciava intuire la presenza al seguito delle telecamere Mediaset per quella che negli ultimi giorni sembrava una partecipazione certa al 90%.

La ex senatrice, riconfermata deputata alle scorse elezioni del 4 marzo, sarà dunque la prima politica ad avere un compagno rinchiuso in un reality, con tutte le eventuali difficoltà e gli imbarazzi del caso. I due negli anni scorsi avevano annunciato pure le nozze e avevano raccontato anche di essere alla ricerca della location giusta. Hanno visitato alcuni castelli (con telecamere al seguito) per il lieto evento ma fino a questo momento nessun matrimonio è stato mai celebrato. Alcuni giornali nelle scorse settimane avevano definito Colaiuta come 'ex fidanzato', ma questa mattina proprio la D'Urso ha ribadito che i due sono 'fidanzatissimi'

Coccia Colaiuta, personaggio ruspante che più volte ha attaccato i nemici del Partito Democratico (come in un video -poi rimosso- in cui si scatenò contro i grillini) potrebbe creare problemi alla compagna? Di sicuro non mancheranno plateali dichiarazioni d’amore, come sua consuetudine. E alla sua Stefy, da anni ormai promessa sposa, non resterà che guardare dalla tv.

Intanto questa mattina Andrea Palazzo, capo progetto del reality, ha confermato che l’edizione di quest’anno sarà «bizzarra e spregiudicata» e saranno raccontate «storie sempre più irriverenti» con la certezza che oggi «ci sono i social, tutto ciò che accade nella casa ha un effetto immediato su tutti i media».

Di sicuro non ha smosso per niente la volontà degli autori la denuncia inoltrata qualche giorno fa da Alessandro Maiorano contro Barbara D’Urso proprio per la scelta di inserire tra i protagonisti Simone Coccia Colaiuta.