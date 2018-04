Pescara, «è emergenza discariche abusive in tutta la città»

PESCARA. Da via Colle di Mezzo a via Mezzanotte, passando dalla riviera nord e dal rione San Giuseppe: crescono come funghi le discariche abusive di rifiuti a Pescara, aree in totale abbandono in cui ogni giorno spuntano nuovi divani, cassettoni, cartoni e sacchi della spazzatura che, in molti casi, non vengono ritirati per giorni interi.

«A questo punto non si tratta più di una casualità imputabile esclusivamente all’inciviltà dei cittadini», denuncia il capogruppo di Forza Italia al Comune di Pescara Marcello Antonelli, raggiunto da decine e decine di segnalazioni di cittadini che si ritrovano con le discariche abusive sotto casa. «E’ evidente che a Pescara si sta profilando una vera emergenza di cui non comprendiamo le ragioni: perché Attiva non riesce più ad affrontare gli abbandoni straordinari?»

L’esponente di Forza Italia parla di «emergenza discariche abusive» anche se fino a qualche giorno fa si parlava di denunce sporadiche da questa o quella zona di Pescara dove si vedevano accumulati sacchi di pattume non raccolti accanto a cassonetti stracolmi.

Ma con il passare dei giorni, quei sacchi sono rimasti al loro posto e si sono aggiunti altri rifiuti, soprattutto ingombranti, facendo lievitare le montagne di pattume.

Sta succedendo in via Colle di Mezzo dove, da novembre scorso, i residenti stanno peraltro vivendo una situazione paradossale: in sostanza chi abita lungo la strada, all’interno di villini mono o bi-familiari, da mesi deve rispettare la raccolta differenziata spinta porta a porta del pattume, conferendo i propri rifiuti con i mastelli domiciliari lasciati di notte ciascuno fuori dal proprio cancello secondo un calendario fissato dalla Attiva.

Quegli stessi cittadini, però, sono da mesi costretti a sopportare in casa i miasmi provenienti dai grandi bidoni della raccolta indifferenziata posti a servizio di un unico condominio, situato al numero civico 19/6 della strada, e di un ristorante di pesce molto noto nella zona, bidoni anch’essi spostati nottetempo sotto la casa di chi non ne ha bisogno e non li può usare. Cittadini che oggi si ritrovano con una vera discarica sotto i balconi, con bidoni mai lavati, mai igienizzanti, e ora neanche svuotati.

Stessa emergenza in via Mezzanotte, dove continua a crescere la discarica che Antonelli aveva già segnalato lo scorso 25 marzo, anche alla Polizia municipale, e che nessuno ha provveduto a bonificare, né il proprietario privato del terreno, né tantomeno il Comune, per poi rivalersi sul privato per il rimborso dei costi sostenuti.

E così ogni giorno in quella discarica, in bella vista, a due passi dalla riviera sud, si aggiungono divani, cassettoni, mensole di mobili dismessi, iniziando a invadere anche la carreggiata stradale e rappresentando un pericolo per la circolazione dei veicoli.

«Peraltro quella presenza diventa ancor più fonte di disagio trovandosi nel cuore di una zona ad alta frequentazione turistica», fa notare Antonelli, «dove ristoranti, alberghi e concessioni balneari, stanno ricominciando ad aprire i battenti per prepararsi alla bella stagione. Ma il problema – ha proseguito il Capogruppo Antonelli – riguarda anche altre zone della città; dal quartiere San Giuseppe-via del Circuito, dove, lungo le traversine, campeggiano lunghe distese di pattume non differenziato, sino, addirittura, alla riviera nord, che proprio nei giorni di Pasqua, si è presentata nel modo peggiore, ovvero con scatole e scatoloni abbandonati in pieno giorno all’interno dei cassonetti che nessuno ha provveduto a svuotare in previsione della presenza di centinaia di cittadini per la classica passeggiata festiva. Una vera discarica sul lungomare che, ovviamente, i passanti hanno immortalato con le proprie fotografie diventando la pessima cartolina del turismo pescarese».

Forza Italia chiede al sindaco di chiarire la situazione e rispondere a domande precise: perché uomini e mezzi della Attiva non riescono più a fronteggiare da giorni la raccolta del pattume? Cos’ha intenzione di fare la governance di Attiva per porre rimedio a una situazione che rischia di degenerare proprio in vista della bella stagione?