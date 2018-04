Teramo. Si ribalta col trattore mentre scarica rotoballe: ferito 48enne

TERAMO. Ieri sera, poco prima delle 22:00, una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Teramo è intervenuta in località Casette di Spiano, nel comune di Teramo, a seguito dell'incidente di un mezzo agricolo. Nell'incidente è rimasto coinvolto un trattore condotto da un uomo di 48 anni, che stava utilizzando il mezzo per scaricare delle rotoballe da un rimorchio agricolo.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Teramo, il conducente ha perso il controllo del trattore, che ha iniziato a scendere velocemente lungo una ripida stradina, per finire su un pendio scosceso.

Dopo aver percorso circa 100 metri, giunto a ridosso di un burrone, il mezzo agricolo si è ribaltato ed arrestato, dopo aver perso anche l'asse delle ruote anteriori.





Il conducente del trattore, impossibilitato a scendere dal mezzo, è stato sbalzato fuori dalla cabina di guida, probabilmente durante la fase di ribaltamento del mezzo. Il corpo dell'uomo, che fortunatamente ha riportato solo diverse contusioni e una ferita alla testa, è stato trovato riverso sul terreno, a circa dieci metri dal mezzo agricolo.

I vigili del fuoco hanno fornito assistenza al personale sanitario del 118 di Teramo per portare soccorso all'infortunato. Successivamente hanno provveduto a mettere in sicurezza il trattore, che è stato lasciato sul terreno agricolo per consentire i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell'incidente.