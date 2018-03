Corso Vittorio Pescara, tornano le auto nel doppio senso di marcia

PESCARA. Alla fine i commercianti hanno vinto: Corso Vittorio questa mattina ha riaperto alle auto nei due sensi di marcia.



Via libera, dunque, agli automobilisti che dovranno fermarsi solo la domenica.

Il centrosinistra lo aveva detto in campagna elettorale e lo ha fatto veramente, spinto anche da un pressing dei commercianti che negli ultimi mesi si è fatto sempre più pressante, soprattutto dopo il via libera al mercatino etnico della stazione.

Da un recente sondaggio di Confcommercio fra tutti i titolari di un negozio del centro è emerso che il 99% è a favore della riapertura a doppio senso della più importante arteria cittadino.

Ma l’idea non ha convinto affatto l’ormai ex assessore Stefano Civitarese che, in conflitto con la giunta, proprio su questo punto, ha lasciato.

Il sindaco Alessandrini, invece, si dice soddisfatto della scelta «finalizzata a rispondere a un'esigenza forte rappresentataci dalla città e, in modo corale, dal comparto turistico commerciale di cui raccogliamo le istanze».

Via dunque l’isola pedonale inaugurata nel 2014 dal sindaco uscente Luigi Albore Mascia: arriva anche la nuova cartellonistica stradale ma restano panchine e fontane.

A questo punto i commercianti si aspettano un incremento dei guadagni. Sarà vero?





Di sicuro non sono stati creati nuovi stalli per parcheggiare le auto e chi boccia la riapertura teme che potrebbero tornare, così come era nel passato, code di auto in doppia fila.

Certo, adesso la carreggiata è più stretta e ci sono pure fontane e panchine: anche il parcheggio selvaggia non sembra una opzione praticabile.

Intanto l’ex vicesindaco Berardino Fiorilli è convinto che la città ripiomberà indietro di 10 anni: «torneremo a vedere auto e furgoni sfrecciare nei due sensi di marcia, torneremo a sentire la puzza dello smog impregnare l’aria, quando già oggi vengono superati i limiti di legge nella qualità dell’aria del centro cittadino. Torneremo a veder cancellata la vivibilità su un asse viario che doveva diventare la nuova ‘via dello shopping per eccellenza’ di Pescara».