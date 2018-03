Cavo Tivat-Pescara, grandi manovre sull’arenile: ormai il più è fatto

PESCARA. Il cavo è approdato in Abruzzo. Pescara, zona Fosso Vallelunga, ai confini con Francavilla. E’ lì che da mesi gli operai di Terna stanno preparando il terreno per avviare materialmente l’interconnessione e poggiare il cavo che dovrà importare energia a tre metri di profondità.

Terna conferma che sono al momento in corso le attività per la realizzazione delle opere civili propedeutiche al completamento della giunzione tra il cavo terrestre e il cavo marino dell’interconnessione Italia – Montenegro.

I lavori, che stanno interessando il tratto di spiaggia adiacente la foce del Fosso Vallelunga, in questo momento prevedono il completamento dello scavo, (della profondità di 3,5 metri con dimensioni di 20 x 30 m con una movimentazione di sabbia pari a circa 3000 m3 ) e poi la realizzazione della platea di appoggio delle giunzioni dei cavi provenienti rispettivamente dal Montenegro via mare e dalla stazione di Cepagatti via terra.

Si intravedono sul fondo della grande buca 5 tubi che i tecnici confermano essere i due cavi di polo previsti ai quali si associano i due tubi che contengono i rispettivi cavi di elettrodo. Il quinto tubo contiene la fibra ottica.

La società nei mesi scorsi ha avanzato la richiesta di concessione demaniale per cinquant'anni dell'area costiera di fosso Vallelunga dove sta eseguendo i lavori.



Dopo la realizzazione della giunzione, Terna provvederà al riempimento dello scavo e al totale ripristino dell’area.

L’Azienda, se le condizioni meteo lo consentiranno, prevede di completare i lavori entro il mese di aprile.

Per quanto riguarda i progetti di sviluppo, l'interconnessione con il Montenegro dovrebbe «essere completata entro la fine del 2019, il cavo marino e' stato teso», ha confermato l'amministratore delegato di Terna, Luigi Ferraris, parlando ai giornalisti dopo la presentazione dei risultati 2017 e del piano strategico 2018-2022.

L’elettrodotto sottomarino dal Montenegro (insieme alla dorsale italiana di cui il Villanova-Gissi) è un vero e proprio “ponte elettrico” da 1.000 MegaWatt con la regione balcanica: 415 km di lunghezza tra Villanova (Abruzzo) e Tivat (Montenegro) di cui 390 km in cavo sottomarino e 25 km in connessione terrestre.

L'opera, non avendo fatto nè Via (valutazione di impatto ambientale) nè Vas (valutazione ambientale strategica), nonostante determini una variazione del piano regolatore di Cepagatti, non è mai stata assoggettata ad una fase pubblica per le osservazioni pur essendo stata approvata con decreto nel 2011.

Mai fatta nemmeno la Valutazione di Incidenza che solitamente si svolge per prevenire l’eventuale interferenza sui Siti di Interesse Comunitario, anche su siti esterni al percorso che però possono essere coinvolti indirettamente.

Ad esempio, per posare i cavi si fanno dei rilievi di dettaglio del fondo marino. Se si usano i potenti sonar multi-beam il disturbo sui cetacei può essere arrecato a decine di chilometri di distanza ma non si sa se in questo caso siano stati utilizzati. Ed è solo una delle tante informazioni mancanti data la difficoltà nella pubblicazione di carte e documenti tenuti il più possibile riservati mentre la società Terna non ha mai lesinato dichiarazioni e spiegazioni.

Solo nel 2015 venne pubblicato l’avviso all’albo pretorio del Comune di Pescara a cosa praticamente fatte.

L’idea nacque nel 2008 quando Berlusconi avviò trattative sempre più stretto con il dittatore del Montenegro Dukanovic, non esattamente uno stinco di santo, e con il quale siglò ufficialmente l’accordo nel 2010.

L’opera è stata pesantemente avversata dagli ambientalisti, attivisti e residenti per varie ragioni che di volta in volta hanno seguito l’emersione di presunti scandali dall’una e dall’altra sponda dell’Adriatico con l’apertura di inchieste penali e giornalistiche che sembravano presagire cataclismi.

Invece tutto, ma proprio tutto, è stato messo a tacere inabissandosi sotto una montagna di silenzio e archiviazioni.

Anche in Abruzzo il fronte ambientalista è stato pesantemente umiliato dalla giustizia e dalla stessa società che ha avanzato -come mai prima nella storia- ingentissime e sproporzionate richieste di risarcimento danni ai contestatori per milioni di euro. Una azione intimidatoria che ha avuto i suoi effetti anche inconsci sulle popolazioni locali.

Nessun aiuto da gran parte delle istituzioni pubbliche abruzzesi di ogni periodo che, quando si dimostravano contrarie poi non hanno dato seguito agli atti conseguenti. Il più delle volte si è preferito alzare le mani in segno di resa come è capitato per la Regione schiacciata (più o meno realmente) dall’inderogabile decreto ministeriale che ha cancellato presunti abusi e violazioni amministrative segnalate a iosa, mettendo una pietra tombale sopra un’opera imposta al territorio e, secondo alcuni, dai costi elevatissimi e forse anche inutile.

Il cavo dal Montenegro giunge fino alla centrale di Villanova dove si ricollega al Villanova-Gissi che a sua volta è una parte dell’intero elettrodotto che corre parallelo agli appennini lungo la penisola.

Per ora si può dire che il più è fatto, i pericoli sono passati, l’opera sarà terminata entro un anno e poi entrarà in esercizio.