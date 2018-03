Grossa frana a Montorio: chiusa la provinciale 42  

TERAMO. Una frana di vaste proporzioni, con massi ciclopici, provocata dal maltempo di questi giorni, ha invaso questa mattina la provinciale 42, nel comune di Montorio (Teramo), fra Villa Vallucci e Santa Lucia. Da quanto comunicato dalla Provincia di Teramo non ci sono abitazioni isolate ed i tecnici della Provincia e quelli del Genio Civile regionale sono al lavoro per verificare lo stato dei luoghi e le azioni da intraprendere. In ogni caso bisognerà attendere che il movimento franoso, che arriva dal versante sovrastante la strada, si assesti.





La Regione stanzia circa 200 mila euro con la formula della "somma urgenza" per sistemare la frana di monte.

La decisione è arrivata dopo il sopralluogo del Genio Civile e la riunione che si è svolta in Provincia allla quale ha preso parte anche il Comune di Montorio. Secondo il consigliere delegato alla viabilità, Mauro Scarpantonio, i tempi per l'avvio dei lavori dovrebbero essere molto brevi: «Il provvedimento di somma urgenza dovrebbe essere firmato già domani, i lavori saranno realizzati dalla Provincia in qualità di soggetto attuatore delegato dalla Regione».