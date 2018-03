Frana a Pescara Colli, evacuata una palazzina con 16 persone

PESCARA. Una frana verificatasi in via del Santuario nel quartiere Pescara Colli di Pescara nel pomeriggio di sabato nei pressi di un cantiere, ha costretto i vigili del fuoco a decidere per l'evacuazione, ma solo per motivi di sicurezza una palazzina che si trova nella zona, e dove vivono alcune famiglie.

Sono sedici le persone che sono costrette a lasciare le loro abitazioni, mentre i vigili sono stati al lavoro per diverse ore. Una decisione presa per estrema cautela. Come si può vedere dalle immagini una importante porzione di terreno è scivolato giù a meno di due metri dal balcone di una delle abitazioni limitrofe.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale. Fra le possibili cause dello smottamento le piogge delle ultime ore.