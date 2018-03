Pescara. Al via lavori alla  pinetina nord

PESCARA. Partono oggi i lavori per riqualificare una delle aree più belle e “discrete” di tutta la riviera pescarese e restituirla alla collettività in modo da poter godere a pieno del suo potenziale.

È con questo obiettivo che l’amministrazione comunale ha promosso un progetto che prevede la riqualificazione della pinetina nord, lato mare, lungo viale della Riviera, all’altezza degli stabilimenti Il Moro-l’Ammiraglia-Tahiti- Acapulco- Antille.

Il cantiere sarà aperto domani i lavori, dell'importo totale di 105mila euro, sono stati già stati aggiudicati alla ditta Gardaunia srl di Foggia, con un ribasso del 29,1% i tempi da capitolato sono 120 giorni, ma la definizione è comunque prevista per maggio, prima che entri nel vivo la stagione balneare.







«Nello specifico –comunicano il sindaco Marco Alessandrini, il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Antonio Blasioli – sarà realizzato un percorso ciclopedonale, in materiale ecocompatibile, tecnicamente definito “percorso naturalistico in terra stabilizzata”, che attraverserà tutta l’area verde, congiungendo gli attuali quattro attraversamenti pedonali (ovvero quelli che dal marciapiede conducono all’interno degli stabilimenti) ed eliminando, così, l’effetto frammentato. Gli stessi attraversamenti saranno oggetto di riqualificazione e rivestiti con lo stesso materiale del marciapiede. Saranno inoltre istallate panchine, elementi di arredo urbano, nuovi pali dell’illuminazione e, soprattutto, sarà realizzata una moderna e ampia area sosta per bici. Questi lavori sono stati possibili grazie al passaggio dell’area dal Corpo Forestale alla Regione e, conseguentemente, al Comune per il conferimento delle funzioni in materia di demanio marittimo per finalità turistico-ricreative».





«Un particolare ringraziamento va all'architetto Piera Di Carmine per il lavoro svolto - conclude il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Antonio Blasioli - perché rivitalizzando l'area e garantendo una maggiore fruizione ci sarà bisogno anche della loro cura nella gestione di questa area e mi preme ringraziare i consiglieri Padovano e Casciano per come si sono fatti portatori positivi dei suggerimenti dei balneatori della zona. L'auspicio, ora, è che quanto fatto qui possa ripetersi anche nella pineta a sud, quella che corre dal Fosso Vallelunga fino al confine con Francavilla al Mare. Dobbiamo trovare le risorse ma sarebbe veramente un bel passo in avanti per le nostre bellissime riviere. Un traguardo a cui teniamo moltissimo e che, siamo certi, restituirà decoro e dignità a questo meraviglioso piccolo corridoio verde. Non tutti ricordano che questa pinetina, lunga 280 metri e larga 25, un tempo era chiusa e inaccessibile. Un grande passo avanti è stato compiuto abbattendo quella recinzione, ma con i lavori che promuoveremo sarà ancor più godibile. La renderanno davvero fruibile per la cittadinanza e, grazie anche al potenziamento dell’illuminazione, sicuramente più sicura, soprattutto durante i mesi invernali, durante i quali la riviera è poco frequentata».