Valanga dopo bufera a Campo Felice: muoiono due sciatori

ABRUZZO. Una bufera andata avanti per molte ore ha fatto accumulare sul versante scosceso della montagna almeno 4 metri di neve soffice e non compatta. Questo avrebbe favorito il distacco della valanga che oggi a Campo Felice ha travolto tre sciatori provocando la morte di due ed il ferimento di un terzo raggiunti dai soccorsi dopo circa un’ora di ricerche.

Le vittime sono Massimo Urbani, 57 anni, e Massimo Franzè, 55 anni, entrambi romani, appassionati di montagna e molto conosciuti in zona come esperti sciatori. Per lo sciatore ferito, arrivato in codice rosso all'ospedale de L'Aquila, allarme ridimensionato dopo un primo esame dei sanitari in pronto soccorso.

L'uomo, 58 anni, resta comunque ricoverato per politraumi.



Secondo quanto riferito da alcuni maestri di sci presenti in zona oggi c'era tanta neve a Campo Felice e su tutto l'Altopiano delle Rocche, dopo la bufera e la nevicata della notte. Il vento da sud ha fatto accumulare circa 4 metri di neve, piena d'aria e pesante, che non si è amalgamata con lo strato sottostante, ghiacciato e compatto, uno dei fattori che aumenta il rischio di scivolamento e quindi di slavine e valanghe.

Mentre in altre zone in quota c'erano aree totalmente prive di neve, con l'erba ben visibile.

Oggi, hanno spiegato alcuni maestri di sci presenti in zona, erano queste le condizioni della montagna, condizioni che richiedevano particolare attenzione.

Le stesse condizioni, però, che hanno richiamato nel comprensorio migliaia di persone, visto che le previsioni avevano annunciato bel tempo.

Un afflusso di turisti e sciatori che ha provocato rallentamenti al traffico, regolato dalle forze dell'ordine che hanno proceduto anche ai controlli sulla regolare dotazione di gomme termiche delle auto in transito.

Nella vicina Ovindoli (L'Aquila) i Carabinieri sono intervenuti, inoltre, due volte per fermare sciatori che praticavano fuoripista.







CONFERMATO IL FUORIPISTA

Sembra ormai certo che i tre sciatori che sono rimasti travolti stavano facendo un fuoripista in una zona dove la neve era appena caduta e non sufficientemente compatta.

Il direttore degli impianti di Campo Felice, Gennaro Di Stefano, che è anche sindaco di Rocca di Cambio (L'Aquila), il paese più vicino alla località sciistica, ha detto: «si sono avventurati in un fuori pista scavalcando la recinzione, si è staccato un grosso costone che li ha travolti e scaraventati nel bosco dove si sono schiantati contro gli alberi. A mio avviso, per lo stato in cui sono stati trovati, fatali sono stati i traumi»

I carabinieri faranno una relazione al pm di turno della Procura della Repubblica dell'Aquila. Disposta l'autopsia.

«Il terzo sciatore si è salvato perché sciando 100 metri prima non è entrato nel bosco, si è aggrappato a un albero, e lo abbiamo salvato vedendo uno sci fuori dalla valanga».

Di Stefano parla di «due brave persone, due eccellenti professionisti, oltre che sciatori esperti, appassionati dei nostri territori e delle nostre montagne, che però per un'eccessiva sicurezza e confidenza hanno scelto di fare una cosa molto pericolosa. E oggi era quasi prevedibile, nel senso che il rischio c'era».

«Per Campo Felice è un momento molto sfortunato, la stagione sta andando bene, a gonfie vele, ma ogni giorno ne succede una», dice riferendosi alla morte, qualche giorno fa, di un altro sciatore aquilano andato a schiantarsi contro un albero, sempre durante un fuori pista.

«La stazione è sicura, le piste non pericolose, poi se qualcuno vuole azzardare e infrangere le regole, i rischi ci sono. Oggi c'erano seimila persone che hanno sciato in sicurezza».





L'AMICO FORTUNATO

Secondo quanto riportato dalla agenzia Ansa, Massimo D'Azzena, medico di Roma, che frequenta assiduamente Campo Felice, doveva essere con i tre amici che sono stati travolti dalla slavina: «È un puro caso che io sia vivo. Una combinazione del destino. Dovevo essere con loro ma stamattina quando sono arrivato l'impianto era ancora chiuso e non ho agganciato i miei amici. Quando è accaduto - ha spiegato - sono stato contattato da un nostro amico comune che mi chiedeva se stessi bene: ed è allora che mi ha detto della slavina. Ho capito subito che si trattava di loro. Siamo andati al punto critico e abbiamo visto l'elicottero del soccorso e i cani. C'erano anche altri amici», dice ancora D'Azzena. La scena è stata impressionante, continua: «Si è staccato un pezzo di montagna grosso, un dente di neve che si è accumulato col vento della notte».

L'ULTIMO INCIDENTE MORTALE 4 GIORNI FA

Lo scorso 31 gennaio si è registrato l'ultimo incidente mortale sulle piste di Campo Felice sulla pista del Leone.

Lo sciatore deceduto si chiamava Angelo Gaudieri, 58 anni dell'Aquila, secondo la ricostruzione fornita lo sciatore sarebbe morto nel pomeriggio dopo essersi schiantato contro un albero in seguito a una uscita di pista.

Secondo quanto si è appreso dal racconto degli amici, il 58enne - che indossava il casco - mentre scendeva su una pista impegnativa, nei pressi di una curva è caduto perdendo uno sci andandosi a infilare nel bosco, nel lato privo di transenne. Fatale l'impatto con l'albero dove probabilmente lo sciatore è finito con la testa.





L’ESPERTO: «PRUDENZA, TECNOLOGIA ED ESPERIENZA POSSONO AIUTARE»



Paolo De Luce, Maestro di Sci Accompagnatore di media Montagna di Pietracamela, ricorda che bisogna fare molta attenzione quando si decide di andare a sciare soprattutto se ci si vuole arrischiare in un fuoripista.

«Oggi, grazie alla rete telematica, si possono consultare i bollettini nivometeorologici, per conoscere le condizioni del tempo e la situazione pericolo valanghe e questo è fondamentale da fare prima di uscire», dice De Luca, «un dato molto importante da considerare nella lettura dei bollettini è la scala di valutazione del pericolo valanghe che varia dal valore 1 (debole) al valore 5 (molto forte)».



Si Può pianificare una escursione fuori pista in sicurezza?



«Un punto fondamentale per la buona riuscita di un’escursione è la preparazione a tavolino. Dopo aver valutato le condizioni meteo, bisogna tracciare un percorso sulla cartina topografica che, oltre alle principali località e ai confini politici, riporta le caratteristiche fisiche e geologiche del territorio. Per semplificare, posso dire che il percorso viene tracciato semplicemente utilizzando righello e matita, tenendo conto delle altitudini e dei dislivelli segnalati dalle curve di livello, del versante di esposizione e dei riferimenti per la partenza e la destinazione del nostro itinerario. Molto importante è scegliere sempre i compagni di escursione in base all’obiettivo, valutandone esperienza, capacità tecnica, preparazione fisica e stabilità psichica in situazioni difficili».



E cosa bisogna portarsi dietro?



«Nello zaino con air bag ( è una sorta di palloncino che esplode permettendo di “galleggiare” in caso di valanga) non devono mai mancare gli elementi base dell’autosoccorso: A.R.T.Va., pala e sonda oltre al casco protettivo, la piccozza e i ramponi. Sono strumenti indispensabili per tutti coloro che praticano attività fuori pista; obbligatori in Abruzzo (L.R. 24 del 2005) e in diverse regioni dell’arco alpino».





Inoltre è buona norma di prudenza muoversi il più possibile lungo le creste ed i dorsali, utilizzando i punti sicuri del terreno, come le rocce, i tratti pianeggianti, gli alberi; evitare le zone sottovento e dominate da cornici; i pendii aperti e uniformi, o quelli che presentano bruschi cambi di pendenza ed i canaloni sono da considerare sospetti. Fondamentale è capire che tipo di manto nevoso abbiamo di fronte: in caso di manto nevoso instabile, non avventurarsi su pendii con inclinazione superiore a 30 gradi e soprattutto evitare attraversamenti di pendii aperti e quando un attraversamento e' necessario, il pendio deve essere tagliato il piu' in alto possibile.