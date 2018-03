Silvi, rifiuti interrati, dopo 4 anni ancora interdetto 1 km di spiaggia mai bonificata

SILVI. E’ ancora lì in bella vista il cartello di divieto di accesso al pubblico del tratto di spiaggia in corrispondenza di via della Marina, a Silvi.

Il cartello era (ri)comparso alla fine dell’estate scorsa suscitando tanto clamore e molti punti di domanda che ancora ad oggi non trovano una risposta.

Il divieto con l’indicazione dell’ordinanza del commissario straordinario numero 115 del 20 settembre del 2017 e pure la recinzione erano stati messi per cercare eventuali rifiuti interrati, come quelli che vennero scoperti alcuni anni fa nella stesso tratto di spiaggia, risalenti addirittura al 1960.

Gli uffici comunali, ma anche il commissario straordinario, quattro mesi fa avevano rivelato che l’Arta aveva consigliato di chiudere quel tratto già da luglio ma loro non se l’erano sentita di intaccare la stagione balneare. Anche perché, sempre a sentire il commissario, non c’era alcuna emergenza in corso ma una mossa per «estrema cautela».

E proprio «quell’estrema cautela» paventata aveva lasciato intuire che il caso si sarebbe risolto in poco tempo. Qualche settimana, qualche mese al massimo. Ma sono trascorsi quasi 5 mesi e la situazione è ancora in altro mare.

Ad oggi quel cartello è ancora lì e i balneatori sono molto preoccupati.

Chi lavora con il turismo è molto più preoccupato del fatto che i clienti non verranno perchè quelle reti arancioni spaventano. Qualcun altro dovrebbe, invece, preoccuparsi degli eventuali pericoli per la salute e stabilire con certezza che tipo di rischio vi sia per tutti.

Altro discorso che pare a nessuno interessi (come spesso accade) è capire come sia stato possibile interrare rifiuti -magari pericolosi- sulla spiaggia senza che nessuno se ne accorgesse e ne fosse mai chiamato a rispondere.

Come sia mai stato possibile non accorgersi di nulla per anni forse decenni.

L’Arta ha effettuato alcuni carotaggi ma la paura è che quel divieto da lì non sparirà troppo presto e che dopo le vacanze di Natale anche Pasqua passerà con cartello e recinzioni arancioni (mezze rotte, per la verità).

E non è un problema secondario.

Chi infatti durante le vacanze di fine anno è tornato nelle seconde case si è accorto di quei divieti, ha chiesto spiegazioni. A fornirle sono stati i balneatori che però al momento ne sanno pochissimo e hanno pure paura che la prossima stagione turistica venga compromessa.



NEL 2014 IL PRIMO ALLARME

Nel 2014 proprio in quel tratto di litorale emerse una vera e propria discarica nascosta sotto la sabbia.

PrimaDaNoi.it ricevette delle foto inquietanti da parte di un lettore.

Il Comune solo dopo quella notizia fece partire gli accertamenti: l’Arta incaricata dei controlli rilevò valori di concentrazione dei parametri cadmio, piombo, rame, zinco, idrocarburi pesanti superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione.

Poi il commissario straordinario del Comune di Silvi dispose l’interdizione. Era il 2014.

Nella relazione tecnica del Comune si legge: «la forte erosione marina ha dato origine alla formazione di un ‘gradone’ che, correndo parallelo alla linea di battigia, mostra un dislivello di circa 80 cm. Il taglio netto, che interessa il ‘gradone’ mostra la presenza di uno strato di sabbia, dello spessore di circa 40 cm al di sotto del quale, in alcuni tratti, è presente materiale di colore scuro, non immediatamente identificabile, dal quale affiorano anche pezzi di vetri, buste di plastica ed altro».

Si legge nella relazione firmata dal dirigente medico dell’Asl teramana, Rosa Tocco, sempre nel 2014: «tenuto conto dei risultati dell’Arta si ritiene che nel caso in esame si possa configurare una situazione di potenziale rischio per la collettività a fronte della quale la sottoscritta, nella qualità di dirigente medico, propone a titolo precauzionale, l’adozione di una ordinanza urgente a tutela della salute e della pubblica incolumità. In particolare», si legge ancora, «considerato anche l’imminente inizio della stagione balneare si ritiene che tale provvedimento debba essere disposto il divieto di accesso e di utilizzo di una fascia di arenile demaniale, localizzata a ridosso del ‘gradone’».

Quattro anni non sono bastati per fare chiarezza e pulizia.