Tamponamento sulla A24: due donne ferite nella notte

TERAMO. Una carambola violenta ed un tamponamento che non si è potuto evitare.

Stanotte un incidente si è verificato sull'Autostrada A24 sul viadotto S. Antonio, al km 153+200.



Sono rimaste coinvolte una Fiat Panda e una Ford Fiesta. Le due donne anziane a bordo della Panda sono rimaste ferite, dopo che l'auto su cui viaggiavano è stata violentemente tamponata dalla Fiesta che procedeva nello stesso senso di marcia.

I vigili del fuoco intervenuti sul posto, hanno collaborato con il personale sanitario per estrarre le due donne e provveduto a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti nell'incidente, in attesa dei rilievi e delle operazioni di rimozione.