Giulianova, incendio nel sottotetto di una villetta

GIULIANOVA. Fiamme sempre più alte si sono sprigionate oggi in via Dello Splendore a Giulianova, all’interno del tetto ventilato di una villetta.

L'incendio si è innescato a causa delle fiamme sviluppate da un camino. I vigili del fuoco hanno raggiunto il tetto dell'edificio ed hanno spento l'incendio, limitando a 50 metri quadrati la superficie della copertura bruciata.

Per spegnere l'incendio i vigili hanno utilizzato anche una motosega, servita per tagliare parte della copertura in legno e raggiungere tutti i punti in cui le fiamme covavano, riuscendo ad estinguerle completamente.

Per spegnere l'incendio i vigili del fuoco hanno impiegato anche un furgone aria, per il rifornimento delle bombole di aria compressa per gli autorespiratori, utilizzati per operare in presenza di denso fumo.

I locali dell'abitazione sottostante, adibiti a zona giorno, sono rimasti danneggiati dal fumo sprigionato dall'incendio e dall'acqua di spegnimento e saranno resi inagibili. Al momento sono in corso le operazioni di smassamento e rimozione delle parti della copertura parzialmente bruciate.