Pescara. «Senzatetto in vetrina»: la soluzione “privata” dell’assessore non piace

PESCARA. Senzatetto esposti ‘in vetrina’ a Pescara.

È quanto sta accadendo dallo scorso 28 dicembre dopo che le solite segnalazioni a mezzo stampa (avviate da Massimiliano Di Pillo M5s) avevano indotto la giunta Alessandrini a trovare una soluzione nell’immediato e nello stesso tempo proporre una buona risposta politica e ai giornali.

E la risposta è stata che in mancanza di altro l’assessore Antonella Allegrino ha messo a disposizione suoi locali gratuitamente per poter ricoverare provvisoriamente chi fino a qualche ora prima viveva in stazione, sotto i ponti per strada al freddo.

La soluzione, però, non piace ai residenti della zona che evidenziano anche come quelle stesse persone siano costrette a rinunciare totalmente alla privacy e alla loro dignità.

I locali messi a disposizione si trovano in via Italica, a pian terreno, letteralmente esposti al pubblico.



I residenti semplicemente passeggiando sul marciapiede hanno notato persone che si spogliavano per indossare il pigiama e per mettersi a letto a dormire, il tutto dinanzi a una vetrina scoperta e a decine di passanti e di residenti.



Dopo che Di Pillo fece notare che le promesse di accudire i senzatetto erano state dimenticate dal Comune un paio di settimane fa il Comune fece il punto spiegando di aver allertato e predisposto una serie di strutture comunali o pagate dal Comune.



«Oltre alla consueta ospitalità negli alberghi convenzionati prevista dal PIS (Pronto Intervento Sociale) e destinata alle donne e agli uomini con problemi di salute o in particolari condizioni di fragilità», spiegò Allegrino il 29 dicembre, «saranno due le strutture comunali in cui sarà offerto ai senza tetto un rifugio temporaneo per dormire al riparo dal freddo: il centro Polivalente “Monsignor Britti”, in via Rio Sparto, nonché in altri locali vicini qualora questo non dovesse essere. Da domani sera, le persone senza dimora verranno accolte nella prima struttura dove sono state collocate 70 brandine, lenzuola, cuscini e coperte. Il servizio di accoglienza, organizzato e coordinato dall’Assessorato e dagli operatori delle Politiche Sociali e predisposto in sinergia con quelli a Patrimonio, Protezione Civile e Polizia Municipale, sarà attuato ogni giorno dalle 20 alle 22; trascorsa la notte i senza tetto, dopo aver consumato la colazione, lasceranno la struttura entro le 8».

Il periodo di attivazione del servizio di accoglienza si concluderà alla fine di febbraio, poi si vedrà.

«Penso che veramente a Pescara l’incompetenza e l’inadeguatezza degli amministratori in carica stiano superando ogni limite, compreso quello del decoro», ha detto Guido Cerolini, coordinatore di Forza Italia, «riteniamo assolutamente improponibile una tale situazione e a questo punto chiediamo di sapere perché quegli utenti non hanno trovato sistemazione, come da tradizione, nelle strutture alberghiere cittadine che sempre hanno garantito la propria disponibilità in virtù di convenzioni che il Comune ovviamente deve stipulare non a dicembre, ma già a settembre, all’interno del Piano Sociale di Zona».

Tra le associazioni che supportano il Comune e forniscono servizi e aiuti logistici ci sono: On the Road, la comunità di Papa Giovanni XXIII, la comunità di Sant’Egidio, l’associazione culturale Clemente De Caesaris, l’associazione culturale Emozioni, l’Ordine di Malta, gli psicologi della P.E.A (Psicologia Emergenza Abruzzo) e gli scout giovani, mentre il Banco Alimentare offre un contributo con prodotti confezionati per la colazione.

LA RISPOSTA DI ALLEGRINO

«Vengo attaccata anche sul piano personale per aver concesso uno spazio di mia proprietà, in via Italica, ad un’associazione per ospitare alcuni senza dimora nel periodo natalizio», ha replicato Allegrino, «Cerolini vorrebbe togliermi anche la libertà di decidere in autonomia? Mancavano pochi giorni all’apertura del Britti e ho voluto mettere a disposizione il locale dove gli ospiti che rifiutavano altre sistemazioni, accolti e assistiti dai volontari dell’associazione, sono rimasti fino al 2 gennaio, quando era diventata fruibile la struttura comunale. Non ci sono stati problemi di alcun genere ma solo una meravigliosa esperienza di solidarietà. E se c’è stato qualcuno, fra i residenti che l’ex assessore cita, che ha cercato lo scandalo, nella zona c’è stato invece chi ha sentito il bisogno di aiutarli e stare con loro la sera di Capodanno, dimostrando che Pescara non è una città indifferente e respingente, ma inclusiva e solidale. Credo che siano queste le lezioni di vita che valgono di più, non quelle che oggi pretende di impartirmi chi buon maestro non lo è stato e che da amministratore non ha dato altrettante prove di vicinanza alle categorie più fragili della nostra comunità».