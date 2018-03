Centraline idroelettriche, inaugurate tre mesi fa da D’Alfonso ma mancano ancora le autorizzazioni

CHIETI. Le due centraline inaugurate tre mesi fa dal presidente della regione Luciano D’Alfonso e Partito Democratico erano e sono ancora senza regolari permessi e autorizzazioni da parte del Genio Civile.

Si tratta di impianti realizzati da una società privata di Vasto attraverso un progetto di finanza pubblica per un investimento di oltre due milioni di euro.

La procedura, anche prima dell’autorizzazione, non fu di quelle semplici con la revoca dell’incarico al rup che aveva detto no ad un progetto di finanza che proponeva opere già finanziate dal Ministero.

Il taglio del nastro c’è stato lo scorso novembre in località ‘Bufalara’ ​di Cupello ma le due centraline​ sono ancora sprovviste di regolare autorizzazione per derivare acqua ad uso idroelettrico.

Che le carte non siano tutte a posto lo ha scoperto il presidente della Commissione Vigilanza e consigliere regionale Mauro Febbo che dopo aver chiesto chiarimenti all’Ufficio Servizio del Genio Civile Regionale di Chieti, si è sentito rispondere che i responsabili avevano appresa solo dai giornali dell’inaugurazione delle centraline.

Dopo questo, sempre il Genio Civile, ha «immediatamente» convocato il Consorzio di Bonifica di Vasto per una relazione su quanto accaduto.

La risposta? Il Consorzio ha spiegato di aver realizzato e messo in esercizio le due centraline perché «l’autorizzazione richiesta si intende assentita qualora non sia intervenuto il diniego da parte dell’Autorità di Bacino o dell’Ente preposto alla gestione delle aree protette».

Il Genio Civile ha poi attivato un ulteriore supplemento di istruttoria per verificare la conformità delle opere eseguite con l’acquisizione da parte del Consorzio delle autorizzazioni e dei nulla osta previsti dalla legge.

«Ove risultasse regolare e conforme alle vigenti disposizioni di legge», scrive il Genio Civile, «provvederemo a regolarizzare la prescritta autorizzazione». Insomma, la procedura non è ancora conclusa.

«E’ un fatto inaudito e molto grave quello assunto proprio da parte del Presidente della Regione il quale, visto la mancata conclusione delle procedure istruttorie, ha ugualmente accelerato, voluto e presidiato all’inaugurazione e benedizione dei due impianti attraverso un convegno e annessa passerella politica tutta circoscritta ovviamente al Partito Democratico», sostiene Febbo.

«Siamo di fronte all’ennesima dimostrazione della Regione Facile e Veloce targata centrosinistra dove, pur di iniziare a tagliare i nastri, si continua a infrangere regole, norme e leggi vigenti».









COSA MANCA ANCORA

Infatti sempre nella nota scritta dal Servizio Genio Civile si legge come oltre alla mancata acquisizione da parte del Consorzio delle autorizzazioni e dei nulla-osta si dovrà anche regolarizzare il canone annuo per l’uso richiesto con il recupero di quello dovuto a partire dall’attivazione delle due centraline, l’addizionale regionale e le polizze fideiussorie.

Praticamente atti propedeutici che dovevano essere elaborati, disciplinati e decisi prima dell’inaugurazione per regolare proprio i rapporti tra la Regione Abruzzo e il Consorzio di Bonifica Sud.

«Ovviamente tutt’oggi, a circa tre mesi dall’inaugurazione delle due centrali, sono atti ancora in via di definizione. Mi preme rimarcare – conclude Febbo – ​ ​ come al Consorzio di Bonifica Sud si continui, dopo la nomina di ben quattro Commissari in tre anni e mezzo, con una gestione poco oculata e attenta dove la situazione finanziaria non migliora e aumentano invece gli incarichi a professionisti esterni. Pertanto, dopo ​ l’aumento nel 2016 dei ruoli del 57% e la promessa di rivedere ​tale​ canone, permangono ancora molte ombre sulla gestione dell’Ente».



«NOTIZIE FALSE»

Tutte le amministrazioni interessate hanno emesso parere favorevole alla realizzazione delle opere.

Ad assicurarlo è Franco Amicone che parla di «notizie false ed infondate» e spiega che gli impianti realizzati utilizzano acque già derivate per scopri prioritari prelevando e restituendo la risorsa nelle stesse condotte dove già da anni viene veicolata, per soddisfare le esigenze pubbliche connesse alle attività istituzionali del Consorzio.

«Il combinato disposto dalla normativa», spiega Amicone, «prevede che la procedura di autorizzazione all’uso accessorio di tali acque per la produzione di energia elettrica rinnovabile sia sottoposta a silenzio-assenso ove nel periodo di 90 giorni dall’apertura del procedimento non siano intervenuti dinieghi o richieste integrazioni da parte dell’organo competente».

Sempre Amicone spiega che è stato avviato il complesso iter istruttorio per ottenere i pareri e i nulla osta, comprese le procedure di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale i cui atti, in formato digitale, sono disponibili sullo sportello ambientale regionale.