Incidente a Pineto, vigile del fuoco salva automobilista intrappolato in auto in fiamme

PINETO. Un grave incidente stradale ha impegnato alle prime luci dell’alba i vigili del fuoco del distaccamento di Roseto degli Abruzzi.

Intorno alle 5:00 di stamattina la squadra di soccorso è intervenuta sulla SS16, nel comune di Pineto, nel tratto a Sud del Mercatone Uno, a seguito di un incidente in cui è rimasta coinvolta una Fiat Punto guidata da un ragazzo di 21 anni.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Giulianova, intervenuti sul posto, l'auto è finita fuori strada e ha centrato un elemento in cemento della cunetta per la raccolta delle acque piovane, prendendo fuoco quasi immediatamente.

Il conducente è rimasto bloccato all'interno dell'auto, a causa della grave frattura riportata ad una gamba. Gli automobilisti di passaggio non sono riusciti ad estrarlo dall'auto, alimentata a benzina, a causa delle portiere bloccate e delle fiamme che hanno iniziavano ad avvolgere il mezzo.

Fortunatamente, sul posto è arrivato un giovane vigile del fuoco del distaccamento di Roseto, Federico Pelusi, che sfidando la situazione di pericolo, dopo aver rotto il lunotto posteriore dell'auto, è entrato nell'abitacolo ed è riuscito ad estrarre il conducente.

Il ferito è stato successivamente soccorso dell'equipaggio di un'autoambulanza della croce rossa di Silvi e da un dottore dell'Ospedale di Torrette di Ancona, che, casualmente, si trovava a passare sul posto. Successivamente sul luogo dell'incidente è arrivata anche un'autombulanza del 118 di Atri, che ha trasferito il ferito all'Ospedale "Mazzini" di Teramo.

Intanto i vigili del fuoco rosetani, giunti sul posto, si sono occupati dello spegnimento dell'auto, che nel frattempo era stata completamente avvolta dalle fiamme.

Successivamente i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'auto incendiata ed hanno collaborato alle operazioni di rimozione del mezzo.