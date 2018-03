Malore a dipendente TeAm mentre è alla guida: mezzo travolge auto in sosta

TERAMO. I testimoni lo hanno visto accasciarsi sul volante e perdere il controllo del furgone della Teramo Ambiente con cui stava lavorando, che è finito contro cinque autovetture in sosta dinanzi alla casa di riposo in viale Crispi.

Sarebbe infatti un malore la causa dell'incidente che questa mattina verso le 9 ha fatto vivere momenti drammatici in viale Crispi, affollato di persone e di autovetture: solo per caso ha evitato la pensilina del bus dove, poche decine di metri prima, alcune persone erano in attesa del mezzo pubblico.

Il dipendente della TeAm, un teramano di 59 anni, non ricorda nulla di quanto accaduto: è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito al pronto soccorso dell'ospedale dove i sanitari lo tengono sotto osservazione.

Il mezzo coinvolto nell'incidente è quello adibito all'installazione della cartellonistica e alla pittura delle strisce: durante la marcia ha deviato contromano sulla sinistra, finendo sugli stalli del parcheggio, ribaltando un'auto e sfasciandone altre quattro, senza per fortuna scontrarsi con nessun'altra in direzione opposta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e i vigili urbani per i rilievi dell'incidente.