Crolli e allagamento alla agenzia delle Entrate di Teramo

TERAMO. Una parte del soffitto è venuto giù, altre zone del grande ufficio risulta allagato.

Si è presentato così l’ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Teramo questa mattina quando i dipendenti arrivati poco prima dell’orario di apertura al pubblico hanno constatato l’impossibilità di far accedere persone in sicurezza.

La direzione ha così disposto ufficialmente solo a metà mattinata la chiusura dell’ufficio e avviata la procedura per sistemare gli ambienti.

I contribuenti in attesa sono rimasti comunque tutti fuori in attesa di notizie che sono arrivate in ritardo ma il Direttore Provinciale dell'Agenzia delle entrate di Teramo, Mario Ricci, poi non ha potuto che rimandare tutti a casa per “impraticabilità del campo”.

A casa anche gran parte dei 40 impiegati che hanno confermato l’impraticabilità delle stanze del primo piano ed il crollo nel corridoio proprio davanti alla stanza del Direttore che è stata completamente allagata.

In più punti le infiltrazioni di acqua ha indebolito il controsoffitto facendolo crollare. In altri punti invece si notano calcinacci.