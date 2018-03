Panda con due anziani nel dirupo: feriti

PENNA SANT’ANDREA. L’auto fuoristrada e giù in un pendio pieni di rovi.

Nel pomeriggio di oggi, una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Teramo è intervenuta in località Capsano, nel comune di Penna Sant'Andrea, a seguito di un incidente stradale, in cui è rimasta coinvolta una Fiat Panda.

L'auto, con due anziani a bordo, nel percorrere la SP36 in prossimità del Centro abitato di Capsano, terminava fuori strada e si ribaltava lungo un pendio, fermandosi contro alcuni alberi.

Le due persone a bordo dell'auto hanno riportato ferite e contusioni che hanno reso necessario il ricovero presso l'Ospedale di Teramo, dove sono stati trasportati con due autoambulanze.

Sul luogo dell'intervento è giunta l'eliambulanza del Servizio Sanitario 118 dell'Aquila, ma non non è stata utilizzata per il trasporto degli infortunati.

I vigili del fuoco, dopo aver collaborato con il personale del 118 per prestare soccorso ai due infortunati, hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo, che è stato successivamente recuperato con l'impiego di un'autogrù dei vigili del fuoco, giunta nel frattempo sul posto.

Sul luogo dell'incidente, oltre ai vigili del fuoco, hanno operando anche i sanitari del servizio di soccorso sanitario del 118, i Carabinieri di Villa Vomano e un carro attrezzi utilizzato per il recupero dell'auto e il successivo trasporto presso un'officina.