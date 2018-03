Le foto. Un’auto rossa sul ponte del mare

PESCARA. ieri, intorno alle ore 9, un nostro lettore ha immortalato una auto rossa con scritte pubblicitarie sulle fiancate scendere nell’ultimo tratto del ponte del mare.

Le immagini non sono di buona qualità ma provano in maniera incontrovertibile che l’auto è salita dalla parte della riviera nord, ha attraversato il ponte del mare nella corsia dedicata alle bici ed è scesa dalla parte della riviera sud dirigendosi poi in direzione Francavilla.

Una manovra di sicuro non consentita e probabilmente anche pericolosa sia per l’incrocio di bici e sia per la struttura che non è fatta per sostenere grossi pesi.

Non è la prima volta che questo accade, diverse segnalazioni negli anni ci sono giunte ma questa è la prima documentata.

A quell’ora si stava svolgendo una manifestazione sportiva (la maratona dannunziana) il traffico era chiuso e c’erano forze di polizia dislocate nella zona a presidio delle transenne.

Resta il dubbio di come sia stato possibile e perchè non vengano poste barriere per scongiurare il passaggio di auto anche per errore.