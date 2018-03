Stella Maris, ripartono i lavori per trasformarla in colonia estiva e convitto

MONTESILVANO. Al via i lavori di riqualificazione della Stella Maris, l'ex colonia marina che si trova sul lungomare di Montesilvano, in stato di abbandono da tempo. Stamani l'inizio delle attività, nell'ambito di un intervento, finanziato con un milione di euro, somma recuperata tramite la Regione Abruzzo dai fondi Fas, che servirà a trasformare l'antica colonia in un contenitore di attività polifunzionali, come la 'colonia estiva' per bambini.

Verranno recuperati spazi a scopo ricettivo, con una capienza di circa 80 posti letto, che potranno essere utilizzati anche come ostello nel periodo estivo e convitto per l'istituto alberghiero di Pescara in periodo scolastico.

Per l'avvio dei lavori si è svolta una conferenza stampa, cui hanno preso parte, tra gli altri, il governatore dell'Abruzzo, Luciano D'Alfonso, il presidente della Provincia, Antonio di Marco, il dirigente del settore Lavori pubblici della Provincia, Paolo D'Incecco, la dirigente scolastica dell'Alberghiero, Alessandra Di Pietro, e Angelo De Cesare, della ditta Ulrico De Cesare, vincitrice della gara per il recupero dell'edificio.

Si tratta della stessa ditta che tra i molteplici appalti pubblici è attualmente impegnata a contrattare il disimpegno per l’appalto della ristrutturazione del Teatro Michetti di Pescara che da tre anni ha subito intoppi non chiariti abbastanza.



I lavori della Stella Maris prevedono il completamento dei collegamenti verticali, cioè vani scale e vani ascensori, la realizzazione degli impianti idrici, la realizzazione di tramezzature interne, la realizzazione di servizi igienici, il completamento delle finiture, la sistemazione degli spazi esterni con la realizzazione di parcheggi, zone di gioco e verde attrezzato. Verrà inoltre demolito un abuso edilizio realizzato negli anni scorsi nelle aree di pertinenza.



«Sono contento e soddisfatto - ha detto Di Marco - L'obiettivo è far riprendere il volo alla struttura, che verrà restituita non solo alla città, ma alla provincia di Pescara e a tutto l'Abruzzo. Ci sono a disposizione 2,5 milioni e oggi parte il primo stralcio del lavori, per un totale di un milione. La struttura verrà completamente recuperata e resa fruibile alle attività previste, cioè la colonia marina estiva e il convitto dell'alberghiero, dato che oggi la Provincia paga un affitto per ospitare gli studenti dell'istituto. Ci saranno spazi come ristorante e bar. Verranno riqualificati anche il giardino e le aree esterne, che saranno a disposizione della collettività. Per noi era prioritario impegnare le risorse e avviare il cantiere».

«Sono convinto che questa opera leader tornerà alla lucentezza che merita da anni - ha affermato D'Alfonso - Prenderà una funzione di composizione col mondo scolastico, in particolare con l'istituto Alberghiero di Pescara, ma poi con tutta la gioventù e l'adolescenza che vuole venire in vacanza non solo dall'Abruzzo. Io non ho difficoltà a riconoscere che qui c'è stata una grande idea di Mussolini, un'idea da benessere diffuso che, per quanto mi riguarda, la storia ha cristallizzato e noi vogliamo ripetere. Sarà anche un luogo di grande vitalità culturale e l'impegno che ha preso il sindaco con l'accademia delle Belle arti noi faremo in modo che venga rispettato», ha concluso il governatore.







SI SPERA NEL 2 E 3 LOTTO

«Al piano terra, che sarà oggetto dei successivi 2° e 3° lotto finanziati con il master plan della regione Abruzzo – ha detto Di Marco – saranno collocati i servizi rivolti anche all’utenza esterna e di passaggio. Le ali a piano terra verranno chiuse con vetrate trasparenti che accentueranno lo stretto rapporto tra spazio interno ed esterno e saranno adibite a Ristorante da una parte e bar/caffè dall’altra».

Per mezzo di una copertura leggera e di scarso impatto, verrà coperta la terrazza al terzo piano, in modo da utilizzare la terrazza per attività ludiche, cerimonie, convegni.

«Lo spazio esterno verrà completamente ripensato – ha continuato Di Marco - limitando il parcheggio nella parte posteriore e utilizzando la parte fronte mare per creare spazi adibiti a verde, svago, tempo libero e con percorsi pedonali che guidano alle destinazioni delle diverse funzioni dell’edificio».

«Questa struttura ha una grossa valenza culturale ha ricordato il Presidente D’Alfonso - che va oltre i confini regionali, e ne siamo consapevoli. Un investimento nella direzione culturale può essere integrato nella visione delineata dalla Provincia, in un processo virtuoso e inclusivo tra le amministrazioni locali».

I lavori sono partiti oggi, e si concluderanno entro 180 giorni. Ottenuto il finanziamento del Masterplan, si procederà alla gara per il 2 ° e 3° lotto. L’auspicio è di concludere tutto entro la fine del 2018.





«Trovo quantomeno di cattivo gusto che D'Alfonso si faccia riprendere in pompa magna all'avvio dei lavori a Stella Maris», dice Aurelio Cilli, ex assessore provinciale della giunta Testa, «Sicuramente non possiamo che gioire del fatto che finalmente, grazie all'intervento risolutivo della parte politica a cui appartengo, qualcosa si stia facendo...ma sono imbarazzato dalla faccia tosta del Governatore D' Alfonso che è stato costretto dal Tar a rimettere i fondi su questa struttura a cui li aveva tolti e adesso pensa di approfittarne per accendere i riflettori su sé stesso. Non commento il Presidente della Provincia Di Marco..dal quale stiamo ancora aspettando il passaggio al Comune di Montesilvano dell'edificio , così come anche lui aveva espresso voto favorevole. Esempi di pessimo governo del nostro territorio...attento solo a catturare le luci della ribalta.. »