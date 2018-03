Pescara. Il mistero dei 25 sacchi con rifiuti molto speciali abbandonati lungo il fiume

PESCARA. Venticinque sacchi con rifiuti speciali non identificati segnalati da una fonte al consigliere Massimiliano di Pillo (M5s) che ha divulgato la notizia sui social e provocando così la reazione degli enti pubblici fino ad allora distratti.

I sacchi sono spariti ma il mistero di cosa vi fosse all’interno rimane. Sul caso pare sia stata aperta una inchiesta e dietro questa scusa si trincera il Comune per non dire cosa in realtà contenessero.

Di Pillo spiega che dopo la segnalazione ha scoperto all’altezza del canile municipale e a pochi passi dalla pista ciclabile, 25 sacchi bianchi con il simbolo “R” di rifiuto speciale. Ha avvisato la Polizia Municipale .



Secondo quanto riferisce Di Pillo si tratterebbe di resti di baracche con tetti in eternit adibite a stalle per cavalli, gestite da immigrati dell’est europeo.



Secondo il Comune si tratterebbe di «lana di vetro ed eternit» e che la ditta è stata rintracciata.



«Questa versione però», spiega Di Pillo, «contrasta con quanto da me scoperto attraverso un accesso agli atti, dai cui documenti emerge che la Polizia Municipale non potrebbe rispondere ai miei quesiti, poiché sussiste un’indagine in corso coperta dal segreto istruttorio. I reati sui quali si indaga però riguardano lesioni ad animali e abbandono di animali domestici. Allora dentro questi sacchi cosa c’è davvero? Animali morti nelle baracche e abbandonati sulle sponde del fiume o lana di vetro ed eternit? A questo punto riporto l’attenzione a quanto mi aveva riportato la già citata fonte: resti di baracche e stalle per cavalli. Se fosse vero che quei sacchi sono su quello spazio addirittura da febbraio di quest’anno, dobbiamo ritenerci fortunati se una piena del fiume finora non abbia portato via quei contenitori, facendoli approdare sulle nostre spiagge come pacchi regalo di un insostenibile pressapochismo, che da troppo tempo impera a piazza Italia».



I sacchi sono stati rimossi e non si sa dove siano.