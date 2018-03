Fiamme alla Pineta di Pescara, lanterne cinesi causa dell’incendio?

PESCARA. Sopralluogo domenica mattina nella Riserva dannunziana di Pescara per una stima dei danni causati dall' incendio divampato sabato sera.

Con la luce del giorno si sono potute guardare in faccia le conseguenze delle fiamme che inaspettatamente si sono alzate la sera prima.

La paura intorno alle 22,30 quando le fiamme erano visibili anche a distanza, fino nella zona nord di Pescara, dalla parte opposta della riserva che si trova nella zona sud, non distante dal mare, e intorno alla quale ci sono ville e palazzi, a poca distanza anche dallo Stadio. Poco dopo la mezzanotte il fuoco è tato domato e spento.

Un presidio di forze dell'ordine, con in particolare tre squadre dei Vigili del Fuoco, è rimasto attivo per tutta la notte in zona per evitare una possibile ripresa delle fiamme a causa del vento.





«EVITATO DISASTRO NATURALE»

Gli alberi toccati dal fuoco sono una decina, quattro o cinque di grandi dimensioni. Le chiome non risultano del tutto bruciate e quindi gli esemplari potranno tornare in salute, come confermato dal botanico Pirone. La riserva resterà chiusa al pubblico anche oggi per consentire ulteriori verifiche.

«Sarebbe potuto essere un disastro naturale», ha ammesso il sindaco Alessandrini, «ma le fiamme sono state circoscritte velocemente ed il danno è stato contenuto grazie al perfetto funzionamento del servizio antincendio di cui l'area è dotata e al lavoro sinergico di tutte le forze che ieri hanno operato».

Sul posto, con l'assessore e il responsabile del Servizio Verde Pubblico Mario Caudullo, anche il professor Gianfranco Pirone, botanico dell'Università di L'Aquila, fra i maggiori esperti della Riserva.

L'assessore ha posto l'accento sul fatto che «scampato il pericolo, interessa capire ora come si sono originate le fiamme in due punti vicini ma diversi, in posizione inaccessibile al pubblico (intorno gira un percorso vita, ma i luoghi sono difficili da raggiungere) e mancanza di fattori di rischio scatenanti. Per accertare tutto e mettere in sicurezza le aree interessate, la riserva resterà chiusa al pubblico anche lunedì. Il comparto 2 resta invece aperto».





IPOTESI LANTERNE CINESI

Le Squadra Mobile della Questura di Pescara che si sta occupando delle indagini non esclude al momento alcuna ipotesi. Agli agenti intervenuti sabato sera nell'immediatezza della segnalazione alcuni residenti ascoltati hanno riferito di avere visto in cielo nella zona, prima del rogo, alcune lanterne cinesi volanti, in estate vietate per il rischio che provochino incendi.

Sabato sera c’era molto vento e non è escluso che le lampade possano essere precipitate.

Nelle prossime ore arriverà anche una prima relazione dei Vigili del Fuoco.