Liceo Scientifico piazza Grue: «non sarà pronto per il 9 settembre»

PESCARA. «Il plesso di piazza dei Grue del Liceo Scientifico ‘Da Vinci’ non sarà pronto per il 9 settembre, giorno di inizio delle lezioni, ma, cosa ancor più grave, non sono neanche cominciati i lavori tanto annunciati dall’assessore ai Lavori pubblici del Comune Blasioli».

La denuncia è arrivata oggi dai consiglieri comunali Fabrizio Rapposelli, Forza Italia, e Guerino Testa, Pescara in Testa, nel corso della conferenza stampa convocata con il Capogruppo di Forza Italia alla Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri, in piazza dei Grue, dinanzi all’ex sede della Circoscrizione teoricamente destinata a ospitare la succursale del Liceo Scientificio ‘Da Vinci’, guidato dal dirigente Giuliano Bocchia.

«Questa vicenda è vergognosa e scandalosa sotto ogni aspetto – ha detto il consigliere Rapposelli -: innanzitutto è evidente l’inerzia e l’assenza della Provincia che è responsabile degli Istituti Superiori. Poi il Comune: per mesi abbiamo sentito l’assessore Blasioli che si è fatto personalmente carico di individuare una soluzione per i ragazzi del ‘Da Vinci’, dopo l’abbandono del plesso di via Brandano e dopo un anno di difficile convivenza con il Liceo classico ‘d’Annunzio’, individuando gli spazi dell’ex sede del quartiere in piazza dei Grue, al piano rialzato. Peccato che oggi, a tre giorni dalla riapertura delle scuole, in piazza dei Grue non c’è nulla: sicuramente non c’è una scuola, ma non c’è neanche un cantiere allestito. È evidente che per garantire l’apertura sabato delle aule, i lavori dovevano partire a luglio e non a fine settembre, forse. Se ci si assume una simile responsabilità, sindaco e assessore dovevano assicurare che il 9 settembre le aule fossero pronte e agibili e invece nulla, anzi siamo peggio che negli anni passati, visto che è molto probabile che ora gli studenti delle quinte dovranno fare i doppi turni nella sede centrale dei colli non disponendo di alternative, e i doppi turni per gli studenti provenienti dalla provincia sono una mannaia».

Secondo Forza Italia Blasioli assunto, a nome del Comune, tali impegni con la scuola per poi accorgersi di non avere neanche un euro in cassa per fare i lavori e garantire la sicurezza degli studenti, e ha dovuto aspettare che quei soldi piovessero da mamma-Regione.

«Un pressapochismo», hanno continuano gli esponenti di Forza Italia, «che fa a pugni con l’attivismo degli anni precedenti quando con la Provincia-giunta Testa abbiamo speso 1milione 300mila euro per trasformare la sede centrale dei colli del ‘Da Vinci’ in un albergo a 4 stelle, con il rifacimento di 3.500 metri quadrati di pavimentazione, dell’aula magna, del tetto, dove abbiamo trovato l’eternit, e dell’intero terzo piano, dove pioveva».





«INADEMPIENZA TOTALE»

«Ricordo – ha aggiunto il Capogruppo Testa – che quando eravamo in Provincia bastava che mancasse il riscaldamento per mezz’ora nelle classi e ci ritrovavamo con i cortei sotto la Provincia. Oggi invece assistiamo a una inadempienza totale della Provincia eppure non vediamo alcuna reazione da parte delle famiglie. Provincia e Comune hanno dimostrato di essere dei dilettanti, abbiamo un esempio di grande leggerezza. Il vicesindaco Blasioli parla di un’amministrazione efficiente che in 39 giorni farà le opere per adeguare la sede di piazza dei Grue, ma forse il vicesindaco non ha capito che i lavori dovevano già essere finiti, non possono cominciare, forse, il 18 settembre se le lezioni partono il 9 settembre».







«PEGGIORE DEL PREVISTO»

«Ma oggi la situazione che abbiamo visto è ben peggiore di quello che pensavamo – ha aggiunto il Capogruppo Sospiri -: oggi abbiamo trovato studenti, anche minorenni, che facevano l’autotrasloco delle attrezzature scolastiche per riportarle ai colli con un camion privato della MDM Arredamenti condotto dal padre di uno studente. Siamo alla privatizzazione della scuola con la violazione di decine di norme. La nostra domanda è, se malauguratamente oggi uno studente si fosse ferito mentre trasportava una cattedra, chi avrebbe pagato il danno? La scuola, la Provincia o il Comune? Chiaramente andremo a verificare tali dettagli, e nel frattempo torneremo nella sede di piazza dei Grue tutti i giorni, per i prossimi 69 giorni che ci separano dalla presunta conclusione dei lavori, che Blasioli ha previsto per la seconda settimana di novembre, ovvero il 13 novembre. Vogliamo vedere quando partirà il cantiere, per il quale non c’è stata neanche l’aggiudicazione preliminare, visto che bisogna ancora mandare i documenti all’Anac, e vogliamo vedere soprattutto quando termineranno sia i lavori che i disagi per gli studenti».