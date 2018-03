M5s: «Gentiloni commissari D’Alfonso: bilancio regionale contro le leggi»

ABRUZZO. Il presidentissimo direbbe che siamo in presenza di una «rottura delle leggi». Il M5s più volgarmente lo traduce con la perifrasi: «la Regione Abruzzo opera contro i principi di legalità».

La sostanza purtroppo non cambia e non migliora le cose che sono tragiche, incancrenite, ingarbugliate, complesse e oscure all’ennesima potenza.

Non da oggi ma da anni.

Una situazione che in passato si è cercato di risolvere credendo di essere molto più furbi di qualche controllore romano o della Corte dei Conti.

Invece le magagne della spesa, della gestione finanziaria, della rendicontazione “furba” sono saltate fuori ed ora non si sa proprio che pesci pigliare. Non solo colpa di chi c’è oggi ma in buona parte sono i proverbiali nodi che arrivano al pettine...

Nello specifico si parla di bilancio regionale e di rendicontazione fatta male, anzi malissimo e violando le norme in materia. In pratica per far quadrare i conti si sono utilizzati anche capitoli vincolati che servivano ad altro.

Ed ora mancano i soldi, il debito aumenta e schizza alle stelle, non si possono più contrarre nuovi mutui nè assumere (in teoria) dipendenti e tutto appare zavorrato e rallentato.

Di veloce rimane solo la lingua o nel caso istituzionale le dita sulla tastiera per rispondere alle critiche politiche...

Oggi il M5s ha fatto il punto della situazione in una conferenza stampa illustrando anche i tecnicismi e le criticità maggiori di una vicenda che inevitabilmente appassiona meno degli ombrelli ma che riguarda ognuno di noi.

Così Sara Marcozzi, insieme agli altri colleghi grillini, ha chiesto direttamente al Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, tramite missiva, il commissariamento del Governo D’Alfonso e «salvare l’Abruzzo dall’inefficienza che sta devastando la Regione».

«Sembra di rivivere gli anni precedenti al commissariamento della sanità causata dalle negligenze della Giunta Del Turco. Non hanno imparato nulla», esordiscono i cinque consiglieri regionali del M5S Marcozzi, Mercante, Pettinari, Ranieri e Smargiassi, «Per questa ragione, abbiamo deciso di investire del gravoso problema direttamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nonostante i ripetuti richiami di Corte dei Conti e Corte Costituzionale, questa Regione continua ad attuare comportamenti dilatori e omissivi che imprigionano i conti dell’Abruzzo in reiterate violazioni di legge».

Numerose sono state le novità normative in tema di contabilità pubblica dal 2011 a oggi, novità che attengono all’esame dei “bilanci preventivi”, l’esame dei “rendiconti consuntivi” e la parifica del “rendiconto generale della regione” e a maggiori poteri di controllo da parte della Corte dei Conti.

Queste novità normative, approvate anche al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica tra i livelli di governo statale e regionale, appaiono svilite e svuotate nella loro efficacia dall’azione della Giunta regionale a guida del Presidente Luciano D’Alfonso.







ECCO LE 11 COLTELLATE AL CUORE DEL BILANCIO

Numerose delibere della Corte dei Conti e le sentenze della Corte Costituzionale hanno tentato, invano, di riportare la legalità nell’operato di Regione in Abruzzo in materia di contabilità.

A oggi, infatti, Regione Abruzzo persevera nei seguenti comportamenti contabili, definiti dalla stessa magistratura:

1. Parziale mancata adozione delle misure consequenziali alla parifica del rendiconto dell’esercizio 2012;

2. Dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale del rendiconto 2013 giusta sentenza n. 89/2017 della Corte Costituzionale;

3. Mancata approvazione da parte del Consiglio Regionale del rendiconto 2014;

4. Mancata definizione dell’esatto ammontare dei residui al 31.12.2015 e del riaccertamento straordinario degli stessi all’1.1.2016;

5. Mancata adozione da parte della Giunta regionale del rendiconto 2015;

6. Mancata adozione da parte della Giunta regionale del rendiconto 2016;

7. Mancato utilizzo dell’istituto di assestamento dei bilanci di previsione per gli esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017;

8. Mancata esatta definizione del saldo netto da finanziare e del disavanzo effettivo di gestione e, di conseguenza, mancata adozione del Piano di Rientro nei termini previsti dalla normativa (decreto legislativo n.118/2011);

9. Mancata conseguente iscrizione, nel bilancio di previsione del 2017, del disavanzo effettivo di gestione, risultante da procedure certe e definitive;

10. Violazione reiterata per la mancata parifica da parte della Sezione di Controllo della Corte dei Conti, come da dispositivo di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legge 10 Ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 Dicembre 2012, n.213;

11. Mancata rivisitazione delle norme regionali e mancato adeguamento dell’ordinamento contabile regionale a quanto previsto dal decreto legge 10 Ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 Dicembre 2012, n.213.



«Siamo il peggior esempio d’Italia» continuano i 5 stelle «nessun Governo regionale ha operato peggio di quello di Luciano D’Alfonso che, seguendo il cattivo esempio ereditato dal precedente esecutivo di centro-destra guidato da Gianni Chiodi, ha fatto sprofondare l’Abruzzo in questa grave situazione di incertezza e instabilità».









LA RECENTE BOCCIATURA DEL RENDICONTO 2013

La mancata approvazione dei rendiconti (l’ultimo rendiconto parificato risale al 2012 ed è ancora in attesa dell’assorbimento, da parte di Regione Abruzzo, della totalità delle misure consequenziali inviate in sede di parifica dalla Sezione. La Corte Costituzionale, peraltro, ha dichiarato con sentenza n. 89/2017 depositata il 27 Aprile 2017 l’illegittimità costituzionale di numerosi articoli della “legge finanziaria 2013”) e il mancato riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi con la consequenziale incapacità di determinare l’esatto ammontare del disavanzo d’esercizio -ad oggi quantificabile sulla base del rendiconto 2012 in oltre 574 milioni di euro ai quali vanno certamente aggiunti i 174 milioni di euro di anticipazione di liquidità surrettiziamente non contabilizzati a disavanzo, per un totale di 748 milioni di euro per ora- non hanno ancora permesso la costituzione di un piano di copertura pluriennale (trentennale) relativo all’eventuale e probabile maggiore disavanzo d’esercizio derivante dal riaccertamento straordinario dei residui.

E uscendo fuori dai tecnicismi delle carte questo significa non poter investire, non poter contrarre nuovi mutui per servizi essenziali.

Significa soprattutto non aver imparato nulla dal passato e non aver saputo far di meglio che continuare a zavorrare il maggiore tra gli enti locali abruzzese.



RIMANDATI A SETTEMBRE

L’assessore Silvio Paolucci, dopo aver criticato il modo di far politica dei grillini, promette che «Entro settembre vi sarà finalmente il riallineamento dei conti. Nella legislatura precedente si utilizzavano le economie riprogrammate e le risorse da accantonare per ripianare il disavanzo, operazioni poi bocciate dalla Corte dei Conti; noi abbiamo fatto approvare in Parlamento una legge per spalmare il debito in 10 anni, consentendoci di riuscire a garantire servizi di livello essenziale per le fasce più deboli».







Non miglior qualità della spesa e della gestione, dunque, ma debiti spalmati su più anni.

Insomma un bel rilancio lungo da fondo campo e chi vivrà, sconterà.