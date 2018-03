Dopo l'emergenza spazzaneve, ora è emergenza tagliaerbe

PESCARA. Dopo l’emergenza spazzaneve scatta pure l’emergenza tagliaerba. Non c’è pace per la Provincia di Pescara che il caos di neve e ghiaccio l’ha pagata a caro prezzo ritrovandosi indagati per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose il presidente Antonio Di Marco, il dirigente delegato alle Opere pubbliche Paolo D'Incecco, il responsabile della Viabilità provinciale Mauro Di Blasio.

Adesso la neve, il ghiaccio e il freddo non c’entrano, no. Per la Provincia di Pescara anche l’estate e le erbacce rappresentano una vera e propria emergenza. Soldi, è chiaro, non ce ne sono.

Che fare? «E se scrivessimo ai sindaci di occuparsene loro?», deve aver pensato qualche settimana fa Di Marco. Qualcuno nei suoi uffici deve avergli fatto notare che la competenza sulle strade provinciali è della Provincia. Da qui il colpo di genio: «li autorizziamo noi».

E con un bel richiamo anche al «senso di responsabilità», chi potrà dire di no?

La stessa lettera, quasi identica, l’ha spedita qualche settimana fa anche il presidente della Provincia di Chieti, Mario Pupillo a tutti i ‘suoi’ sindaci. Non c’era però il richiamo al «senso di responsabilità», o meglio Pupillo aveva elogiato quanti «con senso di responsabilità» avevano deciso di dirottare parte delle risorse comunali proprio per le erbacce sulla provinciale.

La questione è seria: i soldi non ci sono e così si finisce per addossare la responsabilità alle realtà più piccole con i bilanci già ridotti all’osso.

Eppure quello di Di Marco più che una gentile concessione sembra quasi un ordine categorico.

Anche perché ha avvertito tutti: «la Provincia darà priorità, con proprio personale, allo sfalcio sulle strade a maggior rischio, con particolare attenzione alle intersezioni stradali ed i tratti in curva, dove maggiormente insidiosa per la circolazione può risultare una limitata visibilità».

I Comuni si stanno già lamentando perché la situazione è difficile. Di Marco lo sa, ritiene le proteste «comprensibilissime» ma avverte che non si può fare diversamente soprattutto in quei casi che non rappresentano un vero e proprio pericolo ma solo un caso ‘estetico’.

I pochi soldi si dirottano sulla sicurezza, figuriamoci se si possono ‘sprecare’ per il decoro urbano.

