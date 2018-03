Fiamme a ridosso delle case: paura a Montesilvano

MONTESILVANO. Paura per le fiamme vicino alle case. Fumo e fiamme che si distinguono anche dalla costa. Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato in serata sul cosiddetto 'Colle della Giovane' a Montesilvano, zona collinare residenziale al di sopra di via Verrotti. Le fiamme stanno minacciando le tante abitazioni presenti nella zona ma i Vigili del Fuoco sono riusciti per ora a contenere i focolai più vicini alle case anche se, preoccupati, numerosi residenti sono scesi in strada.

Il rogo si è sviluppato in un'area difficilmente raggiungibile da terra. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco con diverse squadre e numerosi uomini provenienti da Montesilvano e Pescara.

Presenti anche i Carabinieri e la Polizia Municipale, oltre al sindaco Francesco Maragno.

Nella zona ci sono molti mezzi e persone che sono accorse oltre ai residenti che sono scesi in strada per precauzione.

Non ci sono ancora informazioni circa l'origine del rogo ma non si può escludere che vi sia la mano dell'uomo, magari qualcuno che sbadatamente ha innescato la prima scintilla.

Intorno alle 23.30 la situazione viene descritta come "sotto controllo" ma il lavoro dei vigili del fuoco continua per spegnere tutti i focolai e mettere in sicurezza strade e abitazioni.







TRE FAMIGLIE SGOMBERATE

Verso Mezzanotte tuttavia si è deciso di sgomberare tre famiglie e di portarle via dalle loro case per sicurezza.

Se in un primo momento i Vigili del Fuoco erano riusciti a contenere le fiamme, il fronte del rogo, a causa del vento, si è esteso, tornando a minacciare le abitazioni.

Il sindaco Francesco Maragno, presente sul posto, ha attivato il Centro operativo comunale (Coc), per far fronte all'emergenza.

«La situazione è sempre più critica - afferma il sindaco Francesco Maragno -. Il fronte dell'incendio si è esteso in modo significativo a sud. Per ora abbiamo sgomberato le prime famiglie, ma in base all'evolversi della situazione potrebbero essere decine o addirittura centinaia i nuclei familiari che dovranno lasciare le proprie case. Le prime persone sgomberate hanno trovato autonomamente una sistemazione. Noi siamo pronti con il municipio o eventualmente con il palazzetto dello sport per ospitarle. Sul posto sono già presenti i pullman per il trasferimento».

Intorno alle ore 4 la pioggia ha aiutato a definire completamente la situazione e tutti i focolai sono stati spenti.

DENUNCIATO L’UOMO CHE HA BRUCIATO LE STERPAGLIE

Nel frattempo i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano, agli ordini del capitano Vincenzo Falce, hanno denunciato per incendio boschivo colposo un 61enne del posto, F.D.F, che bruciando delle sterpaglie nel suo giardino ha dato origine al rogo.

Inizialmente i Vigili del Fuoco, intervenuti con numerose squadre, erano riusciti a circoscrivere l'incendio, evitando che raggiungesse le case, ma nella tarda serata la direzione del vento è cambiata, alimentando nuovamente le fiamme.

20 FAMIGLIE HANNO DORMITO FUORI

Oltre alle tre abitazioni sgomberate formalmente, sono state una 20 le famiglie che si sono allontanate volontariamente dall'area ed hanno passato la notte fuori.

«Sto facendo un sopralluogo in zona - dice il sindaco, Francesco Maragno, che è rimasto sul posto per tutta la durate delle operazioni - e la situazione sembra tornata alla normalità. Resta il grave danno al patrimonio boschivo, in una zona tre le più belle e verdi di Montesilvano. C'era una vegetazione fittissima in quell'area».

(Foto: Valerio Simeone)