Incendio di Sant’Atto: polemiche per mancata prevenzione e tutela salute pubblica

TERAMO. Stabilimento distrutto in varie parti, danni ingenti, crolli, amianto disperso in aria insieme ad altre sostanze. Le fiamme hanno interessato un’area di circa 10 mila mq su un totale di 16 mila mq di superficie coperta.

Secondo la prefettura la situazione è «sotto controllo» ma i residenti e le assocaizioni ambientaliste polemizzano sia sulla gestione dei soccorsi e delle attività immediatamente avviate dopo l’incendio, sia sulla mancata o scarsa prevenzione.

Guai a parlare di nube tossica ma a quasi 24 ore dall'incendio non ci sono dati ufficiali sull'inquinamento prodotto da fumi e fiamme.



Intanto il tavolo di coordinamento tenutosi questa mattina ha stabilito le prime misure precauzionali da adottarsi.



Dunque si continua a lavorare presso lo stabilimento Richetti di Sant’Atto, operante nel settore alimentare, dopo l’incendio divampato intoro alle 22.00 di ieri e che ha tenuto impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco, servizi di soccorso e Forze di Polizia.

Al momento continua l’azione di messa in sicurezza dell’area da parte dei Vigili del Fuoco, che si avvarranno anche di un mezzo speciale per una migliore sistemazione di strutture e lamiere crollate.

Nei crolli -confermano dalla prefettura di Teramo- sono state interessate anche coperture in eternit, nella quasi totalità implose all’interno dell’area distrutta per effetto della metodica utilizzata dai VV.F. nello spegnimento, che ha consentito di evitare la frantumazione delle stesse verso l’esterno.



Sin da questa mattina sono in corso le operazioni di campionamento del terreno, a cura degli operatori dell’ASL, nonché dell’aria a cura dell’ARTA, che proseguiranno anche nel prossimo futuro, con le modalità convenute nel tavolo tecnico di coordinamento, presieduto dal Viceprefetto Vicario, Silvana D’Agostino, che si è riunito presso un secondo stabilimento dell’Azienda, ubicato in prossimità del sito interessato dall’incendio.



Hanno preso parte ai lavori del “tavolo tecnico”, convocato per valutare gli eventuali provvedimenti urgenti da porre in essere a tutela della salute pubblica: i Sindaci dei Comuni di Teramo, Bellante, Castellalto e Mosciano Sant’Angelo, il Comandante provinciale dei vigili del fuoco, l’Arta, la Asl, i carabinieri, il Direttore dello Stabilimento, Igor Mirisola, il responsabile del Servizio Rifiuti della Provincia.



Le misure urgenti precauzionali adottate riguardano:

1) Campionamenti dell’aria a cura dell’ARTA

Oltre ai prelievi già effettuati in prossimità dell’incendio, saranno svolti ulteriori campionamenti nelle Loc. di Piane Sant’Atto di Teramo, Castellato, Selva Piana di Mosciano Sant’Angelo e Villa Rasicci di Bellante.

La qualità dell’aria sarà monitorata, anche avvalendosi di un campionatore di aria ad alto volume che, proveniente dal Distretto ARTA di Chieti, ubicato nell’area di pertinenza dello stabilimento ove si svolge la riunione. I campioni saranno analizzati, sin dall’odierno pomeriggio, dal Distretto di L’Aquila.



2) Campionamento del terreno e delle colture a cura della ASL

Ai controlli già svolti sul terreno delle zone circostanti alla ditta Richetti, saranno effettuati 4 prelievi di ortaggio a foglie larghe in una zona di territorio che – tenuto conto della direzione del vento rilevata nel corso dell’incendio – corrisponde ad un cono avente apice nel luogo dell’evento, direzione Nord-Est, lunghezza km 1+00, gradi 45.

Le aree ricadenti sono quelle di Piane Sant’Atto di Teramo, Loc. Case Molino di Castellalto, Villa Rasicci e Ripattoni di Bellante.

I campioni saranno analizzati presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale G. Caporale di Teramo, per accertamenti chimici riguardanti le diossine, metalli pesanti e PCV;



3) Provvedimenti precauzionale e temporanei da adottarsi a cura dei Sindaci, nelle more delle risultanze dei campionamenti

nelle zone incluse nel menzionato cono, sarà disposto il divieto di raccolta, vendita e consumo di tutte le colture per uso umano, incluso il foraggio per animali ed il pascolo.



WWF: «MANCATA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA»

Il Wwf teramano, invece, tuona contro «la mancata tutela della salute di cittadini e lavoratori», contestando il fatto che «non siano state prese misure d'emergenza immediate».

«L'incendio ancora una volta ha messo in evidenza grossi problemi dal punto di vista della tutela sanitaria dei cittadini, in particolare dei lavoratori - scrive l'associazione - La presenza di amianto, ormai accertata, avrebbe suggerito misure d'emergenza immediate, compresa un'ordinanza di chiusura delle aziende presenti nel nucleo industriale per il tempo necessario a svolgere tutte le opportune analisi».

Per l'associazione è un paradosso che il sindaco abbia invitato i cittadini a tenere le finestre chiuse e dall'altra non abbia preso provvedimenti di sorta.



«NESSUNA CHIUSURA DELLE AZIENDE LIMITROFE»

«Ci chiediamo come mai, in attesa di avere dati certi sulla presenza di amianto o di diossine in atmosfera, non si sia optato per la chiusura delle aziende del nucleo, almeno quelle nelle immediate vicinanze, individuando così una fascia di rispetto. La tutela della salute di tutti i cittadini, lavoratori e residenti, deve essere un'assoluta priorità. Va poi assicurata la massima trasparenza su tutti i dati relativi allo stato dei luoghi man mano che questi saranno acquisiti e al contempo vanno fornite norme cautelative di comportamento a tutti».

L'associazione sottolinea anche la necessità, superata l'emergenza, di verificare «l'impatto ambientale di questo incendio sul quale auspichiamo che vengano svolte indagini rapide che arrivino ad accertare la dinamica degli eventi».







13 SETTIMANE DI CASSA INTEGRAZIONE

L'incendio che ha devastato buona parte dello stabilimento della Richetti non scoraggia la proprietà che oggi pomeriggio nell'incontro con i sindacati ha evidenziato la volontà di far ripartire quanto prima la produzione e salvaguardare i livelli occupazionali. Tanto da aver subito raggiunto un accordo con i sindacati, accordo che domani mattina sarà sottoposto all'approvazione dei lavoratori, che prevede la cassa integrazione ordinaria di 13 settimane per i dipendenti a tempo indeterminato e il ritorno immediato al lavoro degli stagionali, che altrimenti non avrebbero alcuna copertura. L'obiettivo è quello di spostare la linea produttiva nell'altro stabilimento di cui la Richetti è proprietaria e che insiste a pochi metri da quello devastato dall'incendio (i cui locali erano solo in affitto alla Richetti fino al 2019).

«Le commesse ci sono e la voglia di ripartire anche - commenta il segretario della Fai Cisl Alessandro Collevecchio - domani sottoporremo l'accordo all'assemblea dei lavoratori e in caso di risposta positiva si potrà firmare già domani pomeriggio».