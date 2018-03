San Salvo ecco giunta e consiglio del Magnacca bis

SAN SALVO. Questa mattina l’Ufficio centrale elettorale presieduto dal giudice Stefania Izzi, alla presenza del presidente del Tribunale di Vasto Bruno Giangiacomo, ha provveduto alla proclamazione nell’aula consiliare del sindaco e degli eletti alla carica di consigliere comunale a seguito del turno elettorale dello scorso 11 giugno.

Il nuovo Consiglio comunale risulta così composto:

Sindaco

Tiziana Magnacca;

Consiglieri

San Salvo Citta Nuova: Maria Travaglini, Oliviero Faienza, Tony Faga, Vincenzo Ialacci e Carla Esposito

Lista popolare: Eugenio Spadano e Fabio Raspa

Per San Salvo: Giancarlo Lippis, Tonino Marcello, Elisa Marinelli e Carmen Di Filippantonio

Partito Democratico: Gennaro Luciano, Antonio Marcello Boschetti, Giovanni Mariotti

San Salvo Democratica: Pietro Angelo Angelucci e Marika Bolognese



In considerazione dell’avvenuta nomina ad assessori comunali di Travaglini, Faienza, Lippis, Marcello e Raspa subentreranno in Consiglio, nel corso della prima seduta in programma ai primi di luglio i seguenti consiglieri: Marilena Sarchione (San Salvo Città Nuova), Angelica Torricella (San Salvo Città Nuova), Emanuela De Nicolis (Per San Salvo), Gianmarco Travaglini (Per San Salvo) e Marica Zinni (Lista Popolare).



Ieri intanto era stata ufficializzata la giunta.

ASSESSORI e DELEGHE

MARIA TRAVAGLINI

Vice sindaco – Lavori pubblici; Cultura e tempo libero; Pubblica istruzione; Pari opportunità

OLIVIERO FAIENZA

Politiche sociali e della solidarietà; Sanità

GIANCARLO LIPPIS

Manutenzione; Ambiente e politiche ambientali; Patrimonio; Protezione civile; Viabilità e mobilità; Rapporti con gli enti partecipati

TONINO MARCELLO

Attività produttive; Sport; Trasporti; Tributi; Economato; Turismo e spettacolo

FABIO RASPA

Sicurezza urbana; Polizia municipale; Politiche attive per la legalità

Il sindaco Tiziana Magnacca ha ringraziato per il lavoro svolto dall’Ufficio Centrale, presieduto dal giudice Izzi (componenti Luca Onofrillo, Donatella Buccione, Marilena Nero, Erika Fiore, Mirco Di Gregorio, Francesco Toscano e Alessandra Menna), e il presidente Giangiacomo che pur non essendo un atto dovuto ha voluto essere presente «quale segno della vicinanza delle istituzioni alla nostra Città nel giorno in cui gli eletti vengono formalmente investi del ruolo e della carica» e «anche questa l’occasione per augurare buon lavoro a tutti per un Consiglio profondamente rinnovato per quella che è la geografia umana e politica con una presenza di liste civiche e un’unica sigla partitica, con una forte rappresentanza di genere con una preponderante presenza femminile che ritengo sia un forte valore aggiunto oltre a essere un forte segno di maturità democratica di questa comunità che dopo aver rinnovato la fiducia a un sindaco ha saputo dare un ruolo istituzionale alle consigliere donne. Mi auguro che ognuno di voi – concludendo e rivolgendosi ai neo consiglieri – trovi il luogo per la propria crescita umana, morale e politica per far crescere in meglio la nostra Città».