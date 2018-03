Il mistero dell’acqua torbida in via dei Marsi: silenzi e attesa da 10 giorni

PESCARA. Da quasi 10 giorni l’acqua che esce dai rubinetti di una ventina di abitazioni è torbida, visibilmente torbida ma nessuno ha ancora detto alla cittadinanza perchè.

Da un pò più di tempo proprio in via dei Marsi si stanno svolgendo lavori per il rifacimento del manto stradale.

Le due cose possono essere in relazione tra di loro. Può essere accaduto che mentre si facevano i lavori un tubo (magari malandato dell’acquedotto Aca) abbia ceduto e stiano penetrando terra e detriti?

Non lo dice nessuno.

Il 13 giugno dopo giorni di allarme il sindaco Marco Alessandrini ha firmato una ordinanza di non potabilità dell’acqua annunciando che di lì a poche ore sarebbero giunte le risposte degli accertamenti dell’Aca e magari anche le analisi dell’Arta che avrebbero potuto dare indicazioni sulle sostanze contenute nell’acqua.

Sembrava una questione di ora ed invece sono passati più di 10 giorni e la situazione è sempre la stessa.

Dai rubinetti continua ad uscire acqua torbida. In compenso non ci sono informazioni a riguardo. In questo clima i residenti rimangono in un limbo fatto di “si dice” e di notizie non confermate. Continuano anche le telefonate ai vigili urbani e all’Aca di chi magari rientrato da poco si meraviglia dell’accaduto e nemmeno ha saputo dell’ordinanza.

Un problema aggiuntivo c’è per chi ha l'autoclave perché, senza che se ne accorga, l’acqua sporca finisce direttamente lì dentro e contamina tutto il resto magari lasciando sedimenti sul fondo.

«Trovo incredibile che i residenti non siano informati dal rischio di utilizzare ciò che a caro prezzo esce dai loro rubinetti», spiega uno di loro. «Secondo me l'Aca, così come fa l'Enel quando programma una interruzione di energia elettrica, deve mettere su tutti i portoni delle abitazioni interessate un avviso di non utilizzare l'acqua per bere, cucinare e lavarsi. In più, deve fornire fardelli di acqua minerale e stornare i consumi del periodo in cui il pericolo è stato presente. La bolletta viene pagata per avere a casa acqua potabile. Se dal rubinetto esce acqua non potabile e addirittura rischiosa per la salute perché la si deve pagare?».

Intanto ieri il sindaco Alesandrini in funzione di controllore dei cantieri ha visitato proprio quello di via dei Peligni e via dei Marsi stringendo mani e distribuendo sorrisi ma non ha parlato del problema dell’acqua.

Che si fa? Si è capita la causa? Perchè non sono state più fornite informazioni al riguardo?

Le analisi sono state fatte? Si può escludere che i lavori siano una causa, magari indiretta, del fenomeno?

ORDINANZA REVOCATA: MISTERI SULLE CAUSE

Dopo aver ricevuto il via libera da parte della Asl, stamane il sindaco Marco Alessandrini ha firmato l’ordinanza che revoca il divieto di utilizzo dell’acqua potabile.

«Dopo il manifestarsi del problema la Asl è prontamente intervenuta insieme all’ACA per capirne le cause – illustra il vice sindaco e assessore alla Protezione Civile Antonio Blasioli – e aveva ritenuto di approfondire con ulteriori analisi la situazione. Un supplemento che ci ha trovato pienamente d’accordo come Amministrazione, affinché si potesse arrivare al riutilizzo dell’acqua potabile senza rischi per i cittadini che abitano in quelle strade dove si è manifestato il problema. Si tratta, come si è detto, di 15 utenze, nel frattempo l’acqua potabile è stata fornita dall’Aca e il problema è stato risolto, come si legge anche dall’ordinanza».

Nè Blasioli nè l’ordinanza spiegano quali siano le cause della contaminazione dell’acqua. Semplicemente non se ne parla e questo significa che la causa non si conosce o perchè non è stata trovata o perchè non è stata cercata.

Tra le altre cose l’ordinanza parla di soli due prelievi il 13 ed il 15 giugno i cui risultati sono arrivati questa mattina ed hanno dato esito positivo.

Alcuni residenti hanno però mostrato foto scattate un paio di giorni fa di acqua visibilmente torbida.

Nel caso si accertasse che effettivamente l’acqua è di nuovo torbida non si potrebbe che confermare una volta di più che la contaminazione non è terminata e le sue sorgenti ancora attive.