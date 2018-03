Lavori alla scuola materna di Civitella: «bambini rientrati in un cantiere»

CIVITELLA DEL TRONTO. Il consigliere comunale di Civitella del Tronto, Stefano Tucci, scrive al sindaco e alla giunta per contestare le condizioni della scuola materna di Borrano di Civitella.

«Avete fatto rientrare praticamente i bambini in un cantiere, in locali spogli di arredo, spartani», denunci Tucci. «Non vi è bastato tenere i bambini della materna di Villa Lempa in locali caldi ed insalubri per anni».

Tucci avanza dubbi sulla tipologia di finestre utilizzate che non essendo a scorrimento aprono verso l’interno mettendo a rischio i giovani avventori, senza tende e bastoni a proteggerli da sole e caldo: «cosa stanno sperimentando “l’effetto serra”?»

Sull’esterno le immagini e i racconti dei bambini sono eclatanti: tutto è ancora cantierizzato e lungi dall’essere terminato: «non avete avuto capacità di programmazione degli interventi», continua il consigliere di minoranza, «non avete avuto la sensibilità di predisporre soluzioni alternative nel frattempo che le opere fossero completate».





Fuori, il muro di contenimento di valle, appare pericolosamente ruotato e conseguentemente lesionato: «sul lato monte nulla è stato sin ora fatto per la regimentazione delle acque superficiali ed il drenaggio di quelle del terreno (che la vegetazione rigogliosa segnale come abbondanti); eppure anni fa proprio sul lato monte un muretto a mattoni ribaltò per la spinta della terra e già recentemente il Genio Civile vi esortava attenzione. Se domani i bambini fossero costretti ad evacuare l’edificio, le vie di fuga sono libere e fruibili? Il punto di raccolta esterno dov’è, è raggiungibile?»

Nelle edificio furono trovati, racconta ancora Tucci, degli escrementi di topo: «lei sindaco ha tentato di sminuire malamente l’accaduto, correndo a far pulire tutto, ma il “prodotto” dei roditori era invece anche presente sugli scatoloni dei libri che sarebbero andati poi in mano ai bambini. Avrete di sicuro la faccia tosta di andare a tagliare un qualche nastro delle inaugurazioni un giorno, con tanto di buffet, allora quel giorno tra un brindisi ed un boccone di appetizer, si ricordi dei bambini, mandati come testa di ponte in quella struttura non terminata, al caldo, senza uno spazio esterno e con il rischio di incappare in escrementi di topo».