Area ex Di Properzio a Pescara, «nei terreni idrocarburi centinaia di volte superiori ai limiti»

PESCARA. L'area ex Deposito costiero Di Properzio a Pescara sul lungomare sud in via Doria, un tempo occupata da serbatoi per idrocarburi, è fortemente contaminata da idrocarburi, arsenico e benzene.

A dirlo sono i dati che sono diventati pubblici grazie all'intervento della Stazione Ornitologica Abruzzese e del Forum H2O. Per Venerdì 16 giugno alle ore 9:30 presso il Comune è stata riconvocata, anche al fine di consentire la partecipazione del pubblico interessato, la conferenza dei servizi per discutere un progetto di bonifica presentato dalla Sabatino Di Properzio S.r.l. La riunione era inizialmente prevista per lunedì scorso .

La contaminazione riscontrata risulta interessare sia i terreni che la falda sottostante (analisi dei terreni del 2013; analisi della falda del 2016).







TANTI PROGETTI MA E’ TUTTO FERMO

Da anni per quella zona si parla di una svolta. Già nel 2010 il Pd pensava di realizzare edifici privati con destinazione residenziale e commerciale.

Non è mancato neppure un contenzioso dal momento che la famiglia Di Properzio ad un certo punto ha chiesto di poter riavere quell’area. Sul caso si è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito la proprietà comunale.

Il caso giudiziario si è aperto con il primo ricorso presentato dinanzi al Tar dalla famiglia Di Properzio che aveva impugnato la decisione del Comune di Pescara e della Regione Abruzzo di negare ai Di Properzio sia la legittimazione sia l’alienazione dei terreni gravati da uso civico dopo la dismissione dei vecchi serbatoi, decisione assunta dal Consiglio.

Nel 2005 il Tar Abruzzo, Sezione di Pescara, ha rigettato il ricorso, ma la famiglia Di Properzio ha deciso di impugnare anche quella sentenza proponendo appello dinanzi al Consiglio di Stato il quale si è pronunciato due anni più tardi, confermando la sentenza del Tribunale amministrativo, dunque la legittimità del provvedimento assunto dal Comune di Pescara.





GLI IDROCARBURI

Oggi nei terreni a preoccupare sono soprattutto gli Idrocarburi. La frazione "leggera" presenta valori fino a 548 volte la Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) fissata dal Decreto legislativo 152/2006 (5.486 milligrammi/kg contro un limite di 10). Gli idrocarburi pesanti fino a 501 volte la CSC (25.054 milligrammi/kg contro un limite di 50).

Anche la falda risulta pesantemente contaminata, con diversi piezometri che presentano addirittura il surnatante ancora dopo molti anni, nonostante vi sia attivo un sistema di "pump and treat" per la messa in sicurezza di emergenza fin dal 2008.

«Praticamente persistono talmente tanti idrocarburi da galleggiare sull'acqua in forma separata», fa notare Augusto De Sanctis, attivista del Forum H2O e presidente della SOA.

«In questi piezometri ovviamente le concentrazioni di idrocarburi misurate sono elevatissime (anche decine di migliaia di volte la CSC; ad esempio nel piezometro PZ5D trovati 9.413.208 microgrammi/litro contro un limite di 350), con presenza anche di Benzene (59 volte la CSC, 59 microgrammi/litro contro un limite di 1) e altre sostanze - Benzo(a)pirene e Benzo (g,h,i) perilene - oltre i limiti, seppur di poco (rispettivamente 4 volte e 2 volte). Nei piezometri dove non vi è prodotto surnatante i valori del parametro "Idrocarburi totali" sono molto più bassi, comunque 27 volte la CSC. L'Arsenico è presente fino a quasi 10 volte la CSC (97 microgrammi/litro contro un limite di 10)».





«FINALMENTE I DOCUMENTI UFFICIALI»

«Finalmente i cittadini possono venire a conoscenza dei documenti ufficiali relativi ad un'area estremamente importante della storia della città, sito che potrà avere un futuro solo in caso di attenta bonifica», commenta De Sanctis.

«Stiamo esaminando ora la documentazione relativa alla proposta progettuale depositata e abbiamo già inviato alcune osservazioni preliminari, ad esempio sulla proposta progettuale di usare il fitorimedio (utilizzo di specifiche piante per estrarre i contaminanti dal suolo) che per concentrazioni elevate può risultare inefficace. Anche il fatto di non aver considerato nell'analisi di rischio alcuni contaminanti pure riscontrati (il Benzene, ad esempio) è un altro aspetto a nostro avviso critico. In ogni caso ci siamo riservati, considerati i tempi ristretti, un intervento più approfondito direttamente nell'ambito della Conferenza dei Servizi che è stata rinviata di qualche giorno proprio per permettere una forma di partecipazione. Infatti per puro caso siamo venuti a sapere che era stata convocata da parte del Comune di Pescara per lunedì scorso».

L’associazione ha convocato gli uffici, inviando anche una nota in cui ha evidenziato la necessità di garantire partecipazione nel procedimento amministrativo e trasparenza per i dati.

«La Convenzione di Aarhus impone che le procedure ambientali siano pubbliche», continua De Sanctis, «per dare la possibilità ai cittadini e alle associazioni di esprimere osservazioni, come d'altro lato avviene da anni per le conferenze dei servizi su Bussi al Ministero dell'Ambiente. Inoltre il Decreto legislativo 195/2005 da 12 anni prevede che i dati ambientali siano pubblicizzati attivamente dagli enti. Devo dire che le strutture comunali hanno recepito le nostre osservazioni sulle procedure».