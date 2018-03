Pescara punta sulla Cittadella dello Sport per il nuovo stadio

PESCARA. E’ stato presentato ufficialmente il progetto della nuova “Cittadella della sport": la visione è quella di un grande city campus attorno alla Pineta dannunziana, dove troverà posto anche il nuovo Stadio per il calcio.

Secondo il Comune sarà la riqualificazione di un’intera are cittadina e per questo è stata ideata anche una cabina di regia. Sodalizio tra Comune, privati ed Università e il centrodestra chiede chiarimenti annunciando che il suo non è un no a priori.

«Oggi cristallizziamo un sodalizio a cui teniamo molto – così il sindaco Marco Alessandrini - con l'Università, la Pescara Calcio e con tutti gli altri soggetti che ci aiuteranno ad inserire il progetto dello Stadio in una partita più ampia, che è la riqualificazione di un’intera porzione di città. Sin dall'inizio del mandato abbiamo spinto ad una esternalizzazione dello Stadio, perché i costi dell’impianto sono gravosi, arrivano a un milione di euro e oltre. Così abbiamo intrapreso un percorso di riqualificazione che però ha fatto i conti con il punto di vista divergente sul vincolo, ma su ciò stiamo lavorando e grazie al lavoro degli assessori Civitarese Matteucci e Diodati e della struttura comunale oggi possiamo intraprendere un’altra via subito condivisa da tutti».

L’idea è quella di eliminare dei detrattori ambientali come tale è la cosiddetta “Trombetta della circonvallazione” (l’uscita della Pineta) e di recuperare degli spazi sottostanti in cui si trova un terreno non soggetto a vincoli, dove potrebbe nascere un nuovo Stadio in linea con le esigenze legate al mondo del calcio.





LA CABINA DI REGIA

«Abbiamo una cabina di regia che esiste e riguarda il polo della Cultura e della conoscenza – illustra l’assessore allo Sviluppo del Territorio Stefano Civitarese Matteucci - Polo che darà vita a sviluppo avanzato, nel terziario, nella mobilità, nell’impresa, mettendoci a disposizione degli studenti e trasformando l'idea stessa di quella porzione della città che ha bisogno di rilancio. La zona sportiva deve diventare parte integrante dell'Università e della città e nel progetto con la demolizione di quella parte di tangenziale sarà collegata al Polo della cultura e della conoscenza da un percorso verde e continuo fino alla fine della Riserva dannunziana».

Demolizione che consente di liberare spazio per il nuovo stadio che dovrà essere progettato secondo criteri moderni e avanzati e da «progettisti di grande spessore».

Si pensa ad un hub intermodale dove ci sarà una nuova fermata della stazione ferroviaria per consentirne l’uso, un terminal per il trasporto pubblico e un parcheggio multipiano, elemento intermodale di scambio che agevolerà l’utilizzo dei mezzi pubblici.

«Questo, mettendo insieme le azioni che l'Università ha già avviato sulle sue aree e con il coinvolgimento dei privati», ha detto ancora Civitarese, «creerà una massa di investimenti stimata sui 200 milioni di euro. Stiamo lavorando a un progetto di riqualificazione della città migliorando il trasporto, l'ambiente, la vivibilità con un grande investimento di opere e con ricadute imponenti a livello occupazionale, di qualità e durature. Abbiamo in corso un confronto con i portatori di interesse per capire come migliorare il terziario presente, il comparto economico della zona, su come agevolare le start-up che potranno sorgere su quella porzione del territorio. I protagonisti sono tutti al tavolo e pronti a condividere questo progetto che mi sembra sia un ottimo punto di partenza. Il Comune arriverà al Masterplan entro la fine dell'anno in Consiglio e poi partirà una fase di confronto serrato ed entro la fine del mandato verrà posta la prima pietra».

«Abbiamo seguito il percorso di riqualificazione dello Stadio Cornacchia con il progetto di Lega B Futura», ha detto invece l’assessore Diodati, «ma a fronte delle problematicità sorte e ragionando sulla nuova idea di sviluppo che sta crescendo nella zona, abbiamo spostato l’interesse sul nuovo progetto che ha trovato subito il supporto di tutti i soggetti interessati, dall’Università, alla Pescara Calcio, alla Soprintendenza. Ora si seguono percorsi virtuosi per cui lo Stadio Cornacchia possa essere utilizzato, abbiamo coinvolto il Coni che si è reso disponibile a fare in modo che si possa dare nuova linfa alla struttura e coinvolto l'Università che ha possibilità di intervenire sul suo utilizzo con i suoi studenti e utenti. La nostra idea è fare in modo che, fermo restando che andremo avanti per l'eliminazione del vincolo che la riguarda, l'attuale struttura possa essere comunque funzionale all'Università, alla città e a società sportive e soggetti privati, ma che possa anche essere sfruttata anche per la musica e i grandi eventi consentendo a Pescara di tornare ad ospitare concerti da stadio, cosa oggi impossibile a tutela del manto erboso. Insomma un nuovo inizio».





«VOGLIAMO UN NUOVO STADIO»

«Noi al momento dell'insediamento dell'attuale Amministrazione abbiamo cominciato a parlare di un progetto di nuovo stadio – aggiunge Daniele Sebastiani - ci siamo incontrati diverse volte con l'azienda B Futura che studiava la realizzazione del primo progetto e così come il Comune, ci siamo scontrati con il nodo del vincolo sullo Stadio, abbiamo cercato di risolvere la questione con la prima soluzione ad oggi difficile da ottenere: lo spostamento della pista di atletica per fare lo Stadio. Da qualche settimana ragioniamo sul nuovo progetto che ci consente di non andare via da Pescara durante i lavori e ci consegnerà uno stadio nuovo con tutti i criteri, un progetto non condizionato, ma libero e condiviso dall'Amministrazione e tutte le forze politiche, un progetto in grado di dare un altro segno distintivo alla città in una zona bellissima che verrebbe riqualificata. Siamo in linea con l'Amministrazione, siamo convinti che sia la via giusta per dare al Pescara e a Pescara uno Stadio e farlo in tempo, perché fra qualche anno la Uefa chiederà alle società una struttura per il calcio e tutti dovranno adeguarsi, come già hanno fatto Torino, Udine e Reggio Emilia e stanno facendo a Cagliari, dove i lavori peraltro concepiti insieme al nostro progetto, oggi sono già partiti. Noi siamo convinti che sia la cosa giusta e mi auguro venga condivisa davvero da tutti affinché non si perda tempo e non si alimentino esposti e contenziosi che non fanno bene alla città e al suo sviluppo».

«Vivendo a Pescara ne conosco l’entusiasmo e la vitalità – conclude il Magnifico Rettore Sergio Caputi - Sicuramente l'Università valuterà la sostenibilità della sua parte ed è concorde sulle finalità progetto, anche alla luce delle nostre statistiche che riconoscono a Pescara un'attrattività del 40 per cento di studenti fuori sede. Gran parte di essi resta a vivere qui, in una città che storicamente accoglie, perché la qualità della vita è buona e gli studenti questo lo percepiscono. Il progetto è molto bello, è un'opera grande e pensata bene e sono sicuro che la sostenibilità delle strutture sia stata ponderata in modo adeguato affinché non finiscano in disuso. Ci muoveremo facendo il bene degli studenti, coniugando la loro realtà a quella del territorio e dando all’Ateneo ciò che manca: noi abbiamo necessità di strutture sportive e siamo pronti a lavorare insieme».





CENTRODESTRA: «CAPIRE COSA SI FA»

Il centrodestra pescarese avanza però delle perplessità per il fatto che si tratta di un’operazione economica fatta da soggetti privati su aree sottoposte a vincolo edificatorio. «E allora vogliamo sapere come si regge tale operazione: sull’edificato? E l’assessore deve dirci quanto, come e dove. In alternativa, si regge sul commerciale, ovvero sulla realizzazione di un nuovo ‘megalò’ a Porta Nuova, un centro commerciale con almeno 100 negozi su una piastra di 20mila metri quadrati? In questo caso la nostra risposta è un secco ‘no, grazie’, non siamo disponibili ad alcun dialogo, la nostra vocazione è il rilancio del Centro commerciale naturale e del commercio in generale già esistente, tanto in centro quanto a Porta Nuova, non certo quella di crearne uno nuovo ammazzando le attività esistenti. Dunque l’assessore Civitarese e il sindaco Alessandrini se lo possono scordare, se questa è l’ipotesi su cui stanno lavorando, la delibera morirà in Consiglio comunale dove dovrà passare per forza», hanno detto i capigruppo di Forza Italia, Pescara in Testa e Pescara Futura e il Capogruppo di Forza Italia alla Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri.

«Non permetteremo un ‘megalò’ nel cuore della città e non consentiremo di utilizzare il nuovo stadio come un ‘cavallo di Troia’ per far fare negozi. Buona la riqualificazione di viale Pindaro, tuttavia – hanno aggiunto i Capigruppo – senza chiudere la viabilità da sud, o poi ci devono spiegare come dovrebbe fare la gente per raggiungere il centro. Ovvero, il centro-destra ha fatto costruire il Ponte Nuovo per portare la gente direttamente nel parcheggio delle aree di risulta, invece la giunta Alessandrini vuole bloccare il traffico da sud in viale Pindaro per non far arrivare i cittadini a Pescara. Prendiamo poi atto che l’assessore Civitarese, oltre all’abbattimento dello svincolo a trombetta dell’asse attrezzato, punta sul completamento della filovia nell’area della pineta, peccato che dovrebbe fare pace con il suo Presidente di Regione D’Alfonso che ha invece tolto i finanziamenti, 14 milioni di euro fondi Fas reperiti dal consigliere regionale Sospiri, fondi che D’Alfonso ha tolto e traslato nel Master Plan e non sappiamo dove siano».