Settimana corta al Liceo Classico? L’iniziativa diventa il casus belli

PESCARA. Bellum, belli, bello… al Liceo Classico di Pescara si ripete la seconda declinazione latina e si preferisce farlo dal lunedì al sabato.

La settimana corta, quella proposta all’improvviso dal collegio di istituto, proprio non piace al punto che la vicenda sta montando da giorni e si è già trasformata in un vero e proprio scontro tra alunni supportati dai genitori contro la preside che voleva offrire l’occasione di una ventata di novità anche per mettersi al passo con i tempi.

La settimana corta dal lunedì al venerdì con l’aggiunta di ore settimanali per compensare il sabato libero non è iniziativa proprio originale ed è molto in voga in Europa e anche in altri istituti superiri della città.



L’ultimo scontro che ha fatto infuriare si è avuto questa mattina quando una delegazione dei genitori, accompagnati dagli studenti, si è presentata davanti al Liceo Classico G. D’Annunzio di Pescara, per far sentire ancora una volta, la voce di protesta contro l’introduzione della settimana corta. La scuola è ormai chiusa e la delegazione ha chiesto di essere ricevuta dalla preside D’Amico ma questa avrebbe rifiutato il confronto. Gli animi si sono così esacerbati e la frattura ad oggi appare insanabile.

La componente genitori del Consiglio d’Istituto (eletta con circa 40 voti complessivi alle ultime elezioni, gli alunni sono circa 900), presieduta da Paola Damiani (presidente dell’Organo collegiale oltre che della Fondazione Pescarabruzzo), ha avanzato la proposta nei giorni scorsi e non era stata anticipata a tutti gli altri cogliendo di sorpresa i genitori (forse più che gli studenti). La cosa che non è piaciuta inoltre sono stati i «tempi lampo» e le modalità con cui si è portata avanti la proposta.



Il gruppo nutrito dei contrari si dice forte del fatto che un recente referendum ha espresso proprio il voto contrario alla settimana corta con un plebiscito del 70%.

Ora quegli stessi contrari parlano di «condanna a morte del liceo e di morte della democrazia»



«La deprecata introduzione della settimana corta comporterà l’aumento di carico di lavoro per gli studenti che dovranno svolgere, in tempi “ristretti”, gli ampi programmi ministeriali che rimarranno, ovviamente , invariati», scrivono i genitori in un documento, «Gli studenti del liceo si troveranno a svolgere l’attività didattica con orari massacranti (anche di 8 ore al giorno), incompatibili con le materie specifiche del classico. Verrà mortificata, quindi, per scelta di pochissimi, la volontà delle famiglie di Pescara e Provincia che hanno creduto (e credono ancora) nella validità ed efficacia del metodo di studio del liceo classico italiano (unico in Europa) che permette ai ragazzi (futuri cittadini del domani) di affrontare la complessa società contemporanea. Nessuna attenzione, inoltre, agli enormi disagi che la settimana corta provocherà alle numerosissime famiglie di pendolari e allo svolgimento delle attività extra scolastiche. Per non pensare ai numerosi nuovi iscritti che potranno trovare, a settembre, questa “novità” né conosciuta né voluta al momento dell’iscrizione . Si vuole, quindi, “uccidere” la cultura classica e puntare ad un abbassamento della qualità di apprendimento. Il paradosso della questione è che gli studenti (quelli definiti “Bamboccioni”) sono stati i primi a dire "No" al sabato libero e alla condanna dello loro liceo. I genitori e gli studenti non si fermeranno nella loro battaglia per salvare la loro scuola, arrivando a coinvolgere anche le autorità pubbliche e giudiziarie. All’orizzonte, quindi, oltre che una calda estate, anche un autunno (molto) caldo".

Alle 11,30 la preside D'Amico non ha ricevuto la delegazione che voleva consegnare questo documento.

Le lezioni -secondo la proposta avversata- terminerebbero il venerdi anzichè il sabato per gli alunni del biennio e il triennio del liceo tradizionale ma non il liceo europeo, che continuerà a fare lezione tutti i giorni compreso il sabato fino alle 13.45 con rientro solo il giovedi e pranzo in mensa, fino a circa le 16 per totalizzare 30 ore di lezioni.

Per gli altri corsi di studio sarebbero previste dalle 27 ore per il biennio alle 31 ore del triennio.



L’eventuale disciplinare sarà comunque deciso in seguito.