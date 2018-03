Comune Pescara, riapprovato progetto per il nuovo Pronto Soccorso

PESCARA. Sì del Consiglio Comunale alla ristrutturazione del Pronto Soccorso.

Nella mattinata il Consiglio Comunale ha votato la delibera per l'ampliamento e ristrutturazione del nuovo Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Pescara.

La delibera prevede un incremento volumetrico da 125.368,95 mq. a 125.685,75 mq, parlando di Superficie lorda. Stando all'indice di utilizzazione fondiaria si passa da 1,5332 mq/mq a 1,5371 mq/mq.

Nel 2013 il Consiglio comunale si era già espresso sul progetto con una larghissima maggioranza, ora si è riapprovato il progetto in seguito ad una nuova istanza del 4 aprile 2017, del manager della ASL pescarese, poichè il precedente permesso era scaduto.

Si tratta del Pronto soccorso più grande d'Abruzzo e tra i più grandi d'Italia, con un bacino d'utenza rilevante.

Con i lavori gli spazi a disposizione saranno quasi raddoppiati, il progetto prevede fra l'altro: una zona diagnostica per immagini, un'area per l'attesa, diversi ambulatori, studi medici, la Shock Room, la farmacia, il posto di Polizia.







E' inoltre prevista una zona dedicata alla traumatologia, all'osservazione breve intensiva e al soccorso pediatrico. E poi spazi dedicati all'attesa, che ad esempio comprenderanno una sala riservata solo ai bambini.

«Il nuovo pronto soccorso, in definitiva», ha spiegato il vicesindaco Antonio Blasioli, «consentirà una migliore gestione dell'utenza essendo dotato di un’area di accettazione per i pazienti in ricovero programmato, separata da quella delle emergenze; è stata inoltre prevista un’area d’accettazione per codici bianchi, verdi, gialli e rossi per il Pronto Soccorso pediatrico, riservato con posti letto d’osservazione, circa una decina, solo per i bambini; quindi l’accettazione per le emergenze adulti e anziani. Inoltre la nuova struttura permetterà di eliminare un record negativo che annoveriamo, quello dell'unico Pronto Soccorso d'Italia in cui le ambulanze devono uscire in retromarcia per l'esiguità degli spazi di manovra».

A proposito di mobilità, la conformazione del nuovo percorso di entrata e di uscita dei mezzi di soccorso ci consente di bissare la necessità di prevedere una diversa viabilità all'incrocio tra via Fonte Romana e via Monte Faito.

In questa zona è già stata studiata una rotatoria che possa fluidificare il traffico, evitando anche pericolose manovre di inversione ad U tra le corsie che attualmente corrono dinanzi al nosocomio.

I tempi stimati per l'ultimazione dei lavori si aggirano sui 4 mesi.







Marcello Antonelli ha tuttavia precisato che «Forza Italia, con grande senso di responsabilità, ha approvato oggi in Consiglio comunale la delibera per consentire di far ripartire i lavori di realizzazione del nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale civile di Pescara. Ma è evidente che quattro anni e mezzo di ritardi, su un cantiere già finanziato, e divenuto abusivo per la scadenza dei permessi, non può finire a tarallucci e vino. Chiediamo ufficialmente che vengano acquisite tutte le carte per individuare i responsabili di gravi inadempienze, avvenute sulle spalle dei cittadini che soffrono. Non è un atto d’accusa nei confronti del manager Mancini, nonostante il Pd salga subito sulle barricate quando si chiede chiarezza, ma è evidente che all’interno della Asl c’è una governance e ci sono dei ruoli, e da quei ruoli discendono delle responsabilità che vanno individuate».

SANZIONI DELLE FOTOTRAPPOLE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Ed oggi è stata approvata anche la mozione presentata del Movimento 5 Stelle che impegna il Sindaco e la Giunta ad utilizzare i proventi delle sanzioni derivanti dall’utilizzo delle fototrappole, utilizzate contro l’abbandono selvaggio dei rifiuti solidi, per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

«Siamo soddisfatti. Finalmente saranno disponibili risorse per rendere il territorio pescarese più accessibile» dichiara la capogruppo M5S Enrica Sabatini. «L’eliminazione delle barriere fisiche, sociali e culturali che impediscono la piena partecipazione alla vita cittadina deve diventare una priorità per la nostra città».

«L’abbattimento delle barriere architettoniche deve essere una priorità di chi amministra la cosa pubblica ed infatti tra i nostri primi atti, nel dicembre del 2014, presentammo una mozione, approvata all’unanimità dall’aula, in cui chiedevamo di elaborare in sei mesi il PEBA (Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche) » continua la consigliera M5S Erika Alessandrini « ma il Partito Democratico, nonostante gli annunci, addirittura, della creazione di un ufficio comunale dedicato, non ha mai portato avanti in tre anni di governo, nessun atto concreto in questa direzione».

Le proponenti Erika Alessandrini ed Enrica Sabatini hanno presentato anche un’interrogazione comunale proprio per far emergere lacune ed eventuali responsabilità in merito ad un piano che è obbligatorio per legge.