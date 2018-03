Via Ariosto: ecco le prove dello spaccio (anche a minorenni)

MONTESILVANO. In via Ariosto si spacciava da tempo e come consuetudine consolidata. Anche ai minorenni. Lo sapevano tutti.

I residenti ne erano certi e lo avevano denunciato più volte: quel via vai era troppo sospetto.

Lo sapevano anche la polizia ed i carabinieri che in verità gli arresti li compiono -e anche parecchi- ma poi i giudici rimettono in libertà gli spacciatori ed il circolo diventa vizioso.

Ieri lo sgombero forzato, magari troppo energico (ma pare che così si faccia specie quando si incontra resistenza), c’è chi esulta e sentenzia «problema finalmente risolto» come il sindaco Maragno, e chi accusa che questa non è una soluzione e che bisogna pensare prima a costruire e favorire l’integrazione (come dicono le forze di centrosinistra).

La Squadra Mobile di Pescara, però, nei giorni precedenti allo sgombero di via Ariosto ha effettuato diverse riprese video per documentare l'attività di spaccio che si svolgeva in quel posto. Documentato anche lo spaccio a minorenni e in due casi sono scattati gli arresti in flagranza come accaduto il 19 e 23 maggio.

Infatti il 19 maggio la sezione Antidroga della Squadra Mobile ha arrestato in flagrante Puyé Bubacarr, nato in Gambia nel 1992, incensurato, titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico e ospitato presso l’hotel Excelsior di Montesilvano.

Poco prima dell’arresto aveva venduto due dosi di marijuana a due ragazzi di 13 anni. Il gambiano è stato anche trovato in possesso di un involucro contenente un’altra dose della stessa sostanza.

I due minori hanno dichiarato di aver comperato droga anche in altre occasioni, sempre nella stessa zona.

Del fatto è stata interessata la Procura per i Minorenni de L’Aquila, i due ragazzi sono stati riaffidati alle famiglie.

Pochi giorni dopo il gambiano è stato rimesso in libertà.

Stesso copione il 22 maggio quando è stato arrestato B.F., 39enne senegalese privo di regolare permesso di soggiorno.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio in via Ariosto, nei pressi delle palazzine “Viola e Tillia”.

L’udienza di convalida per l’uomo si è tenuta all’indomani ed il gip lo ha immediatamente scarcerato alla luce della la tenuità del fatto.

Di fatto spacciatori nuovamente liberi e quasi sicuramente ancora nel giro. Ancora in attività.







PROTESTA MIGRANTI DAVANTI AL COMUNE

Dopo il maxi blitz interforze di ieri i senegalesi che vivevano nelle palazzine stanno protestando davanti al Comune. Una cinquantina i manifestanti, che stanno presidiando la piazza del municipio, sotto il controllo imponente delle forze dell'ordine.

I senegalesi criticano il sindaco, Francesco Maragno, che sei mesi fa ha firmato l'ordinanza che ha portato allo sgombero di ieri.

«Sindaco, sindaco», hanno ripetuto in coro, chiedendo di incontrare il primo cittadino, che poi ha ricevuto un loro rappresentante.

«E' da anni che vivevamo li, lavoriamo e versiamo i contributi regolarmente da tanti anni», dice uno dei manifestanti.

Diverse le richieste dei senegalesi. C'è chi si chiede dove andare a vivere, chi vuole riavere i propri vestiti ed oggetti personali e chi si lascia andare a veri e propri sfoghi, dicendo di aver «perso tutto».

IL SINDACO: «ERA NECESSARIO»

«Lo sgombero ha dato esecuzione all'ordinanza che ho firmato a novembre, ma che sottolineo era destinata ai proprietari degli immobili e non agli immigrati», ha detto il sindaco Francesco Maragno, «tutto e' iniziato con alcuni sopralluoghi - ha ricostruito il sindaco - della Asl che hanno constatato carenze igienico sanitarie e dei Vigili del Fuoco che hanno messo in evidenza preoccupanti criticita' strutturali. Sono scaturite cosi' due ordinanze, a ottobre e poi a novembre. Quest'ultima imponeva ai proprietari degli immobili di ripristinare e risolvere le problematiche legate alla sicurezza. Tutti questi mesi sono trascorsi tra incontri costanti con la comunita' dei senegalesi in Comune o in Prefettura proprio per evitare lo sgombero coatto. Abbiamo in piu' di un'occasione dato la nostra piena disponibilita' ad ospitare donne e bambini, l'ultima delle quali ieri pomeriggio, a cui pero' sono sempre giunte risposte negative. Questo intervento era necessario - conclude il sindaco - e non piu' procrastinabile per la sicurezza degli stessi occupanti dei 48 appartamenti, ma anche per porre fine a quella situazione di criminalita' che si era insediata all'interno delle due palazzine, sede di spaccio e contraffazione».



SINISTRA ITALIANA FIRMA L’ESPOSTO

Sinistra Italiana Abruzzo, con un esposto alla procura ed interrogazione parlamentare del deputato Paglia, Daniele Licheri, Segretario Regionale Sinistra Italiana, e Leandro Bracco, Consigliere Regionale sottolineano che : « ora però oltre l'amarezza e alla rabbia di vedere 200 famiglie sfrattate in modo coatto senza alcuna alternativa abitativa apprendiamo da un servizio del tg3 Abruzzo che le palazzine sgomberate avrebbero anche una proprietà non chiara - dichiarano - Da come si evince nel servizio giornalistico, dal 1987, anno della realizzazione degli immobili da parte di una società di Pescara, c'è stato un fallimento e un acquisto all'asta da parte di una società di Napoli. Poi numerosi passaggi di proprietà che si sono avvicendati: le visure catastali mostrate oggi dal servizio ci fanno preoccupare. E non poco. Come detto anche ieri vorremmo si facesse chiarezza sulla gestione di questa situazione: non si può fare i forti con i deboli mandando le ruspe e gli elicotteri, e i deboli con chi è responsabile di un tale scempio urbanistico e sociale. Chi ha speculato per anni magari prendendo affitti in nero e lasciando gli stabili ad un vero e proprio decadimento dovrà risponderne. I ghetti diventano tali perché c'è qualcuno che lo permette. Ribadiamo la responsabilità politica di un'amministrazione che si fa dettare ormai la linea da Forza Nuova senza guardare in faccia a donne e bambini. Per questo vogliamo chiarezza»