Il mistero dell'imprenditore teramano sparito nel nulla: cinesi prelevano la sua pensione

TERAMO. E’ sparito da un anno e nessuno sa che fine abbia fatto. Lui si chiama Salvatore del Sordo, 86 anni, di Teramo.

Da diversi anni aveva rotto i rapporti con la famiglia e con il figlio Luigino che a Piano D’Accio gestisce ancora oggi un negozio di abbigliamento.

Del caso si è occupato nei giorni scorsi il programma ‘Chi l’ha visto?’ che ha raccolto i racconti dei parenti ma anche degli Amici che hanno descritto Del Sordo come un uomo perbene, solare e generoso. «Litigavamo sempre», ha raccontato un amico, «perché al bar voleva sempre offrire lui».

L’uomo quattro anni fa aveva riallacciato i rapporti con la nipote e poi, dopo varie promesse di rivedersi presto, è sparito.

Del Sordo ha cambiato casa, numero di telefono e quando la nipote tramite un’amica che lavora all’ufficio anagrafe del Comune di Teramo è riuscita a scoprire la nuova residenza del nonno è arrivata l’amara scoperta: «Salvatore è partito», le hanno detto.



LA PARTENZA CON DUE CINESI

Già, ma dove è andato Del Sordo? L’ultima volta è stato visto lasciare la sua abitazione di via Roma nel comune di Acqualagna, 4.500 anime in provincia di Pesaro, con una grossa valigia in mano accompagnato da due uomini cinesi.

Del Sordo frequentava infatti alcuni asiatici, occupati nel suo stesso settore di interesse, quello dell’abbigliamento. In paese dicono che avesse anche una compagna, anche lei di nazionalità cinese.

Resta da capire che fine abbia fatto l’uomo. E’ partito veramente per la Cina?

Di sicuro i carabinieri hanno scoperto che in concomitanza con l’annuncio di quella partenza l’uomo non ha ottenuto un visto per l’espatrio. Inoltre la Polizia ferroviaria proprio in quei giorni lo ha fermato per un controllo di routine in una stazione in Emilia Romagna con un biglietto per Venezia.

«E’ andato lì per giocare al Casinò?», sua grande passione, si chiedono i parenti.

«Era un uomo elegante, ricco, è sparito lui e sono sparito anche i suoi soldi», dicono oggi in paese.



ERA IN OTTIMA FORMA

La nipote ha raccontato che quando si sono incontrati lo aveva trovato in ottima forma: «era vitale, sorridente, felici di avermi rivista. Mi raccontò dei suoi contatti con i cinesi anche se non mi spiegò altro. Mi disse che aveva un desiderio di riavvicinarsi ai familiari, poi ha cambiato idea e numero di cellulare. A quel punto ho pensato che fosse una sua scelta anche se mi sembrava strano, perché diceva “sono anziano, ho paura di un malore improvviso, voglio tornare a Teramo” e poi è sparito».



LA PENSIONE RITIRATA DAI CINESI

Grazie ad alcune verifiche la famiglia di Del Sordo ha scoperto che l’uomo ha delegato più persone di nazionalità cinese a ritirare la sua pensione. «Mi è sembrato molto strano», ha raccontato la nipote, « mio nonno era una persona attiva, perché delegare se non aveva invalidità o problemi?».

La famiglia è certa che l’uomo avesse tanto denaro anche perché una sua ex compagna di vita gli aveva lasciato in eredità 7 appartamenti e 3 locali commerciali. Tutti gli immobili sono stati venduti ma dei soldi ricavati da quelle vendite non si sa più nulla. «Senza puntare il dito contro nessuno», ha detto la nipote, «noi pensiamo che gli amici cinesi sappiano qualcosa».

Per i carabinieri si tratta di una scomparsa volontaria e anche i cinesi che continuano a prelevare la sua pensione sono formalmente in regola in quanto autorizzati da una delega di Del Sordo.

