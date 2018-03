Spoltore. Iniziati i lavori per il nuovo campus Fater

SPOLTORE. Arriva il nuovo Campus Fater. Sono iniziati il 17 maggio 2017 a Spoltore i lavori, affidati all'azienda milanese Pessina Costruzioni.

La nuova sede direzionale, che sostituirà l'attuale in via Volta a Pescara, si troverà a Santa Teresa, lungo la strada provinciale, a pochi chilometri dallo svincolo della circonvallazione e il Centro Arca.

Oltre 17mila metri quadri, di cui circa 15mila di edificio direzionale e 2 mila per i parcheggi: spazio anche per i laboratori di ricerca, che renderanno il sito di Spoltore un punto di riferimento per tutto il gruppo.

Fater spa, nata da una joint venture paritetica fra Procter & Gamble e Gruppo Angelini, ha sedi e stabilimenti produttivi in diversi paesi.



In occasione del via ai lavori è stato invitato anche il primo cittadino Luciano Di Lorito per un sopralluogo nel cantiere, dove si sta valutando l'abbattimento, parziale o totale, del capannone già esistente. I lavori dovrebbero concludersi entro la fine dell'anno: l'obiettivo è rendere il campus Fater operativo già a gennaio, o comunque entro il primo semestre del 2019.

«Questo progetto è l'ulteriore conferma» ha detto Di Lorito «della capacità attrattiva del territorio di Spoltore. Il fatto che Fater acquisti un sito qui indica la sua progettualità, stabilizza per lungo tempo la Fater nel nostro territorio».



«Siamo felici di realizzare questo nuovo complesso direzionale del Gruppo Fater. Sarà un’opera di grande livello sia dal punto di vista dei materiali che delle scelte di funzionalità degli ambienti», dichiara l’Ad della Pessina Costruzioni Guido Stefanelli. «Il Fater campus è una bella notizia per quest’area del Paese e da parte nostra ci sarà il massimo impegno per realizzare una struttura di qualità».