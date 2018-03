Ospedale Maltauro, D’Alfonso vuole tutti i documenti e far fuori la Asl

CHIETI. Consegnare «entro 3 giorni», dunque entro il 13 maggio, tutta la documentazione sulla procedura del nuovo ospedale di Chieti e il project financing presentato dalla Maltauro .

La firma in calce alla richiesta perentoria è quella del presidente della Regione, Luciano D’Alfonso.

Il destinatario dell’ennesima diffida è, invece, la Asl di Chieti -già giudicata inadempiente- che in questo modo si vedrebbe soffiare il procedimento che D’Alfonso vuole a questo punto, a tutti i costi, avocare a sé.

Questa mossa era stata annunciata a gran sorpresa già due mesi fa quando la giunta di centrosinistra disse pubblicamente di volersi occupare della questione «con il consenso dell'azienda affidataria della procedura, nella persona del direttore generale della Asl, Pasquale Flacco»

L’idea era arrivata a causa di una presunta «inerzia» dell’azienda sanitaria locale dopo l’incontro con il raggruppamento Icm l'associazione temporanea di imprese proponente il progetto (Impresa Costruzioni Maltauro, mandante e Abp Nocivelli, mandataria) per verificare l'iter e i tempi di realizzazione dell'opera.

Poco dopo era arrivata anche la risposta definitiva del Rup che aveva già chiarito come l’iter non potesse andare avanti per ragioni insanabili (tra le quali alcune anche molto gravi persino segnalate come presunto reato alla procura della Repubblica)

Sono passate altre settimane durante i quali D’Alfonso ha pungolato più volte la Asl anche con una diffida a chiudere l’istruttoria entro il 30 aprile.

Passato anche questo termine ecco il nuovo passo: il presidente ha chiesto che nel giro di 72 ore vengano consegnate tutte le carte.

Nel frattempo vi sono state nuove nomine di consulenti chiamati a valutare oltre il Rup il progetto. Una procedura che definire anomala è davvero poco dove le criticità sono già state segnalate all’Anac (che è stata critica) e dove l’unica certezza sembra la pressione del presidente della Regione per sbloccare la procedura in senso favorevole come ha più volte ribadito affinchè si possa risolvere il decennale problema strutturale dell’Ospedale di Chieti.

«La Asl non consegni nulla», è saltato dalla sedia il presidente della Commissione Vigilanza Mauro Febbo che da mesi combatte questa battaglia. «D’Alfonso non può farlo», sbotta Febbo, «così come già indicato dai suoi tecnici e legali e da quelli di Regione e ASL. Calpesta di fatto sia gli organi competenti sia le civili e basilari regole della Costituzione».



L’esponente di centrodestra si chiede a cosa sia dovuta questa accelerazione?

«D’Alfonso conosce già il parere negativo dei due tecnici bocconiani di recente nomina», ovvero quelli incaricati con 27 mila euro di dare un nuovo parere sul caso?

Conosce già il parere negativo della Asl stessa?

«Vergognosa e incommentabile - spiega Febbo – è la situazione venutasi a creare intorno al progetto di Finanza presentato dalla Maltauro che non ha i "requisiti per andare avanti" (parole del Rup incaricato).

Ed ora questo nuovo «atto di forza», come lo definisce Febbo, da parte del Presidente della Regione Abruzzo accompagnato dal silenzio assenso sia della Giunta regionale sia del Partito Democratico teatino.

D’Alfonso nella lettera scritta il 10 maggio scorso spiega che agisce, per conto della Regione, «in virtù dei poteri a questa spettante di programmazione, indirizzo e controllo» e decide dunque di imperio di sollevare la Asl dalla propria competenza.

Febbo chiede poi a D’Alfonso di chiarire, come riportato nella lettera, di quale «condotta dilatoria, omissiva ed irrispettosa del dettato normativo» sarebbe colpevole la Asl di Chieti visto che si sono svolti a decine e decine di riunioni con tecnici interni ed esterni, al fine di verificare se esistono gli elementi per definire la dichiarazione di pubblico interesse del Project financing. Procedimento che, come più volte sollevato e rimarcato dal Rup Manci, spetta per Legge solo ed esclusivamente alla Asl competente».

Per questo Febbo invita il destinatario della lettera, il Direttore Generale Flacco, a non trasmettere nessuna copia conforme della relativa documentazione delle attività svolte visto che, ad oggi , è ancora a tutti gli effetti la Asl titolata a pronunciarsi su tutto il procedimento. «Invito la Asl a dichiarare nei termini previsti del 15 maggio, visto che abbiamo pagato due consulenti bocconiani, oltre lo studio legale che diede a maggio del 2016 il primo parere negativo, e chiarire se il project Maltauro corrisponde ai parametri del pubblico interesse o meno».



Sara Marcozzi (M5s) ha ribadito che «l’unico soggetto legittimato a pronunciarsi nel merito del progetto è la ASL di Chieti mentre Giunta e Presidente di Regione non hanno alcuna competenza.

Avendo già fatto ricorso ad ogni possibile tentativo bonario di comunicazione e confronto sul Project Financing, nel caso si verificassero forzature, le denunceremo agli organi competenti».