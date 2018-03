Rapino, immobili fantasma: ci sono pure l’ostello, il cimitero e il campo sportivo

RAPINO. Continua la saga degli edifici fantasma a Rapino.

Dopo la scuola, l’ufficio postale, la biblioteca, la ludoteca e la caserma spuntano altri immobili non accatastati.

Le nuove scoperte le ha fatte ancora una volta Lorenzo Torto che ha inviato tutti i documenti all’agenzia del territorio e alla procura di Chieti per chiedere di effettuare gli accertamenti penali e catastali del caso. Ma in Comune nessuno se n’è accorto?

Di sicuro quella che poteva sembrare una svista su un paio di immobili, regolarmente aperti e frequentati quotidianamente, alla fine sta assumendo le sembianze di un fenomeno ben più ampio e articolato.



C’E’ ANCHE IL CAMPO SPORTIVO

Dunque la lista si allunga e ci finisce dentro anche il campo sportivo comunale che si trova in via Madonna di Carpineto (dove c'è un primo ingresso), angolo via Lucina (secondo ingresso).

Il campo è identificato catastalmente come semplice terreno agricolo ma in realtà ci sono gli impianti sportivi del Comune che non risultano sulla mappa. Perché?

Non c'è traccia nemmeno dei tre edifici annessi ovvero i bagni, gli spogliatoi e una casetta in legno.

«La cosa sbalorditiva», denuncia Torto, «è che il campo sportivo non risulta catastalmente intestato al Comune di Rapino ma a privati cittadini. Come è stato possibile eseguire negli anni importanti lavori di ammodernamento, che hanno richiesto un notevole sforzo pubblico da parte del comune, su un campo sportivo sulla carta inesistente e che ricade su terreni di privati?

IL CIMITERO

In tema di fantasmi non poteva mancare il cimitero comunale che si trova sempre in via Lucina. Dai documenti emerge che risulta accatastata solo la parte vecchia del cimitero mentre la parte nuova, costruita ed ampliata lateralmente ( sul lato destro con ingresso indipendente) non c’è. Anche in questo caso le domande sono sempre le stesse: perché? Nessuno se n’è accorto?





L’OSTELLO

Stessa sorte anche per l'ostello ‘Il Maggio’ che si trova in via Giardino 61. L’immobile risulta di proprietà del Comune di Rapino che nel 2009 lo ha affidato, con una convenzione della durata di 9 anni, alla società cooperativa Linea Verde di Guardiagrele.

L'edificio non risulta sulla mappa catastale «ma la cosa sbalorditiva», fa notare Torto, «è che dalla visura catastale storica il terreno dove sorge la struttura extralberghiera risulta intestata non al comune di Rapino ma a privati cittadini».

L’ostello è attualmente in funzione e, così come pubblicizzato su internet, conta in totale 2 piani, 20 posti letto, servizi e accessori lavanderia, disponibilità della cucina, sala da pranzo, piccolo cortile esterno. «Le camere sono dotate sia di letti a terra sia a castello. Per gli ospiti dell’ostello Linea Verde organizza escursioni, visite guidate e, per gruppi di ragazzi, laboratori e attività educative immersi nella natura del Parco Nazionale della Maiella».

Buone anche le recensioni dei clienti su TripAdvisor e Booking dove viene definito «veramente ben organizzato e pulitissimo» ma soprattutto in una posizione ideale «proprio ai piedi della Majella».

Peccato per quel piccolo ‘problemino’ sull’accatastamento…