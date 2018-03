Il ponticello da 500mila euro nel nulla rischia di crollare dopo 8 mesi: già molti danni

PESCARA. Sicuri che proprio nessuno potesse prevedere che le opere si trovano su un terreno poco stabile e in punti soggetti ad erosione? Sicuri che quell’opera fosse davvero utile ed abbia un costo congruo?



Per fortuna che non parliamo di edifici pubblici o di zone affollate ma solo di un costoso ponticello ciclopedonale ed una mini passeggiatina ‘lungo fosso’ a bordo-scolo con tubi affioranti, il tutto in un contesto tutt’altro che invitante e decoroso.

Sono crollate così, miseramente, dopo appena 8 mesi dall' inaugurazione, diverse opere connesse al ponticello come muri di contenimento e il camminamento mandando in fumo 200mila euro spesi.

Si tratta delle opere nei pressi del ponticello ciclopedonale che collega Pescara a Spoltore, a ridosso degli impianti Vemac, zona motorizzazione civile, inaugurato tra sorrisi e pacche sulle spalle lo scorso 8 agosto e oggi di nuovo vietato a ciclisti e pedoni per evidenti ragioni di rischio.

Agli occhi di persone non esperte sembrerebbe che la pista e persino i muri di contenimento siano stati costruiti su basi molto fragili ed in luoghi che -a vista- sembrano molto cedevoli, peraltro a ridosso del fosso che in condizioni di pioggia si alza di livello. Di certo saranno state fatte fondazioni, ancoraggi, massetti e ogni altro accorgimento tecnico per consolidare la «passeggiata nel nulla». Certo è che se un muricciolo di contenimento oltre a non contenere, si sgretola, qualcosa che non va c’è.

«Chiederò un sopralluogo della Commissione Lavori pubblici sul posto per capire cos’è accaduto e come sia possibile, nel silenzio più totale delle Istituzioni che, ovviamente, non hanno ritenuto di dare alcuna pubblicità all’accaduto, sperando forse che nessuno se ne accorgesse», ha detto il vice capogruppo di Forza Italia al Comune di Pescara Vincenzo D’Incecco.

«Dire che siamo dinanzi a una beffa è un eufemismo – ha commentato D’Incecco tracciando la storia di quell’opera che in così poco tempo è servita poco e senza una riqualificazione dell’intera area appare decontestualizzata.

Ufficialmente l’idea nasce tra il 2008 e il 2009, con l’assessore alla Mobilità Antonio Blasioli, seconda giunta D’Alfonso, il quale inserì l’iniziativa tra le opere della ‘sicurezza stradale’ e «contenimento dell’inquinamento» e stanziò la modica cifra di 500mila euro.

In realtà quel ponticello ciclopedonale che, attraversando Fosso Grande, completamente in legno, avrebbe dovuto collegare i due comuni di Pescara e Spoltore non è riuscito a vedere la luce per via di un lungo e spinoso contenzioso che si è aperto tra Comune e l’impresa appaltatrice, contenzioso che, dopo i vari gradi di giudizio, si è chiuso solo nel 2015.

Risolta la pratica, è stato proprio l’attuale assessore alla Mobilità, all’epoca ancora Presidente del Consiglio-Giunta Alessandrini, Blasioli a volere il suo completamento.

Il sindaco Alessandrini lo ha accontentato, spendendo altri 140mila euro circa sul progetto, dopo quelli spesi otto anni prima: quattro mesi di lavori e l’8 agosto 2016 la gioiosa inaugurazione.

La gara di appalto è stata vinta dall’impresa Diodato srl con sede a San Giovanni Teatino, che ha offerto un ribasso: 33,00% su un importo complessivo di 114.000 euro.

L’intervento ha riguardato la pista ciclabile su Via Francia, al confine con Spoltore e la realizzazione del ponte ciclopedonale di collegamento su Fosso Grande della lunghezza di 14,50 metri con travi portanti e pavimentazione in legno e dotato di un impianto di illuminazione con corpi illuminanti a led e la realizzazione di nuovo marciapiede in betonella su Via Prati, angolo Via Francia in aderenza alla recinzione Vemac per una lunghezza di 50 metri e con completamento di segnaletica orizzontale.

Il tempo per l’esecuzione dell’intervento è stato fissato in 90 giorni dall’aggiudicazione definitiva.



Sembra che già alcune settimane fa parte del ponticello e della relativa pista ciclabile, che da Pescara si inoltra verso est, sia crollata, franata sotto uno smottamento che ha fatto di nuovo emergere i sottoservizi che attraversano il ponte, oggi completamente scoperti.

Oggi più di ieri D’Incecco si domanda «com’è possibile che un’opera costata circa 200mila euro crolli dopo appena 8 mesi dalla sua realizzazione? Chi ha firmato i collaudi dell’opera e del ponticello ciclopedonale certificando la corretta esecuzione delle opere e la transitabilità della struttura? E perché a oggi nessuno ha segnalato il disastro, al fine di attivare le procedure di risanamento e di risarcimento anche nei confronti della ditta esecutrice?».

Immediato il sopralluogo di sindaco e vicesindaco insieme all’Aca.

L’assessore Blasioli ha rassicurato: «A giorni sarà pronto il progetto di rifacimento delle gabbie di contenimento delle sponde, crollate con il maltempo di gennaio e restituire solidità al canale interessato anche dal passaggio di diverse e importanti reti idriche, poi dovremo trovare le provviste economiche per il ripristino della pista ciclabile perché torni interamente percorribile. È un intervento prioritario che sollecitiamo alla Regione per salvaguardare i residenti a Valle del Fosso».

Nessun accenno da parte del Comune ad alcuna verifica tecnica sui lavori, nessun sospetto sul fatto che magari non dovrebbe essere una cosa così normale che un’opera pubblica -peraltro così costosa- si danneggi dopo 8 mesi.

Tutto normale, ancora una volta è colpa delle solite ‘cause di forza maggiore’.