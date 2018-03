Elisuperficie inservibile. Foschi: «affermazioni di Mancini insulto all’intelligenza»

PESCARA. «Una offesa all’intelligenza dei cittadini. Sono paradossali le affermazioni del manager della Ausl di Pescara, Armando Mancini, in risposta al ‘caso’ dell’elisuperficie dell’ospedale, affermazioni che non sono ‘normali’ e che richiedono un approfondimento a 360 gradi».

A dirlo è Armando Foschi, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia – Alleanza nazionale, che tre giorni fa ha sollevato la problematica,

Ieri in risposta all’articolo pubblicato da PrimaDaNoi.it il manager Armando Mancini aveva confermato che la Asl di Pescara sapeva che il nuovo elicottero AW 169 Marche I-KIRA dell’Inair Aviation, un mezzo da 12milioni di euro, non sarebbe mai potuto atterrare sull’elisuperficie di via Fonte Romana per il trasporto d’urgenza dei pazienti gravi in ospedale, in quanto troppo pesante rispetto alle capacità della struttura.

Dunque nessuna superficialità ma una scelta consapevole tanto che la stessa Asl ha ritenuto comunque di aggiudicare il servizio di elisoccorso alla compagnia. Così facendo si sono allungati i tempi di assistenza dei pazienti visto che l’elicottero deve atterrare all’aeroporto ed i pazienti gravi trasbordati su una ambulanza che deve percorrere poi 6 chilometri impiegando non meno di 8 minuti in condizioni ottimali per un allungamento dei tempi stimato in almeno 12-15 minuti.

Mancini ha poi confermato che l’elisuperficie sarà oggetto di lavori per circa 500mila euro almeno, che il problema sarà risolto e che questa soluzione è «temporanea».

I tempi però non possono essere affatto brevi anche perché la struttura è in pessime condizioni e potrebbero servire molti più soldi per adeguarla alle normative antisismiche.

«Praticamente», aggiunge Foschi, «è come se un cittadino decidesse di acquistare una Ferrari, ma poi si accorge di non avere la patente per guidare nemmeno una Cinquecento. Abbiamo effettuato un sopralluogo all’interno della struttura e trovato un edificio in completa fatiscenza: i ferri delle travi dei solai sono completamente scoperti e arrugginiti, il cemento dei pilastri si è sfaldato in modo evidente in diversi punti, ed è chiaro che non basterà una mano di vernice per dare sicurezza all’intero stabile. Addirittura dal solaio sottostante l’elisuperficie filtra un liquido congelato che ha formato delle piccole stalattiti appese al soffitto, rendendo peraltro impraticabile una parte del parcheggio interno, perché già in passato quel liquido congelato avrebbe causato danni alla carrozzeria delle auto. Secondo alcuni tecnici quelle infiltrazioni deriverebbero dai materiali antincendio utilizzati sulla piattaforma che a causa di infiltrazioni sarebbe arrivati all’interno del manufatto».



Senza dimenticare che c’è uno storico contenzioso tra Asl e Comune per capire chi sia il proprietario dell’elisuperficie e dunque chi debba spendere soldi per i lavori.

«Nel frattempo», propone Foschi, «in vista della progettazione dei lavori, chiediamo di adeguare l’elisuperficie in modo tale da poter sopportare il peso di 6 tonnellate, una circostanza che consentirebbe di affidare il servizio di elisoccorso ai Vigili del Fuoco di Pescara, già dotati di personale addestrato e di due elicotteri AB412 dal peso massimo al decollo di 5,4 tonnellate. Tale affidamento consentirebbe un risparmio immediato rispetto alla gestione esterna del servizio, avvalendoci dell’esperienza di un Corpo già addetto al soccorso e facente capo allo Stato».