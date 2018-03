Pista ciclabile via Aldo Moro e l’ira dei residenti: «non serve e non riqualifica quartiere»

PESCARA. Una pista ciclabile monca e per ampi tratti anche pericolosa, con incroci a rischio per gli autobus, per gli stessi pedoni, una pista che addirittura in molti tratti sale e invade il marciapiede, completamente dissestato. Una pista calata in un quartiere che non la vuole e pieno di anziani che non prenderanno mai una bicicletta per andare da Pescara a San Giovanni Teatino.

Il progetto della pista ciclabile non era partito con i migliori auspici ma ora quando si inizia a vedere che cosa è stato fatto le polemiche non possono che crescere per una serie di ragioni.



Chiara la posizione dei Gruppi di centro-destra al Comune di Pescara: «la pista in via delle Casette va completamente smantellata, vista la misura ridotta di quell’asse stradale e i disagi causati dalla sua interferenza con la scuola primaria. Vanno invece previsti dei parcheggi alternativi nella zona di via Aldo Moro, a compensazione di quelli sottratti, a fronte della disponibilità di 14mila 809 metri quadrati di superfici, pubbliche e private, nella zona. Sul tema porteremo in Consiglio comunale la delibera già preparata e depositata, mentre organizzeremo con i cittadini un’Assemblea per concordare le future misure amministrative di contrasto a un’opera folle e priva di logica».

Lo hanno detto ieri i consiglieri comunali di Forza Italia, Marcello Antonelli, Vincenzo D’Incecco e Fabrizio Rapposelli, e di Pescara in Testa, Alfredo Cremonese e Guerino Testa, presenti all’incontro del sindaco Alessandrini con il Comitato dei residenti di via Aldo Moro e strade limitrofe.

Secondo le opposizioni «la pista ciclabile in corso di realizzazione in via Aldo Moro è un’opera calata di prepotenza dall’amministrazione comunale in un quartiere che non la vuole, cancellando 140 posti auto».

Ieri i residenti piuttosto scontenti hanno gridato il loro disappunto al sindaco Marco Alessandrini durante un primo sopralluogo.

Secondo il centrodestra sul progetto e sulle prime avvisaglie di «pastrocchio» non c’è stato dibattito né approfondimento.

Il cantiere è andato avanti e la situazione è peggiorata ulteriormente quando le ruspe sono arrivate in via delle Casette, una stradina che collega via Aldo Moro con via Fontanelle, per proseguire in quel piccolo asse la realizzazione della pista ciclabile e spazzando via, anche in questo caso, tutta la fila degli stalli di sosta per le auto, utilizzati dai residenti e dai tanti genitori che portano i figli nella scuola elementare ‘Iqbal Masich’ che si trova proprio in via delle Casette.



Ancora più drastica la posizione dei consiglieri Cremonese e Testa del gruppo ‘Pescara in Testa’: «La pista ciclabile di via Aldo Moro va semplicemente demolita, ripristinando la situazione quo ante perché un’opera pubblica ha senso di esistere se è accettata dalla cittadinanza, a partire dai residenti. Nel caso di specie l’opera è fortemente contestata dai residenti, non è utile, non aumenta il valore patrimoniale della zona, e qualunque altra spesa dovesse essere sostenuta per tentare di compensare i danni arrecati al quartiere, comunque si tratterà di un palliativo che non renderà l’intervento meno sgradevole né risolverà le problematiche emerse, prima fra tutti pensiamo che oggi se un’autoambulanza si ferma su un lato della carreggiata, blocca tutto il traffico».